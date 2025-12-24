Кинокритики составили рейтинг лучших российских сериалов года

Уже по традиции портал о российском кино Кино-Театр.Ру просит критиков, кинообозревателей, администраторов Telegram-каналов, посвященных телевидению и кино, назвать тройку лучших российских сериалов за год и обосновать сделанный выбор. В лидерах 2025 года по итогам голосования оказались "Аутсорс", "Дыши" и "Подслушано в Рыбинске".

Это 11-й выпуск рейтинга от Кино-Театр.Ру, и если в первом "Выборе критиков" в 2015 году участвовали 10 экспертов, то последние два года в список входят 25 представителей индустрии, сотрудничающих с изданиями "Российская Газета", "Афиша", Кинопоиск, "7 Дней", "Правила жизни", "Независимая газета", "Ведомости", "Аргументы и факты", "Комсомольская правда", The City, "ПрофиСинема", "Телепрограмма", Time Out, DOC. Ru, радиостанцией "Серебряный дождь", а также авторы топовых Telegram-каналов о кино ("Комендант кинокрепости", Alperina, Афанасьева ТВ&Digital, КиноКотик, Эх, Сериал…, Изнанка сериала, Кино с Ларисой Малюковой, РУССКОЕ КИНО В ТОПЕ, КиноТВист, Маша и Медиа, Another Day of Sundance), эксперты кинопремий и кураторы фестивалей.

Эксперты выбирали фаворитов из списка в 254 сериала (в прошлом году 241). Именно столько их вышло в 2025 году в России (учитывались только игровые проекты, в которых более четырех серий). Из них премьеры 115 состоялись на ТВ и 139 - на платформах (в прошлом году 104 и 137). Это составляет соответственно 45 и 55%. В прошлые три года соотношение и теле- и онлайн-контента составляло 40 на 60%.

Первое место в общем рейтинге занимает "Аутсорс" Душана Глигорова (онлайн-кинотеатр Okko), его упомянули в топах 14 из 25 профессиональных зрителей, из них 13 присудили ему первое место и 1 второе.

На второй позиции - сериал Анны Кузнецовой "Дыши" (также онлайн-кинотеатр Okko) - 12 упоминаний, 2 первых места, 8 вторых и 2 третьих.

Замыкает тройку "Подслушано в Рыбинске" Петра Тодоровского от платформ PREMIER и START - 11 упоминаний в топах, 1 первое, 4 вторых и 6 третьих мест.

На четвертом месте сериал "Между нами химия", режиссер Карина Чувикова, онлайн-кинотеатр Wink - в топы он попал 7 раз, 1 первое, 4 вторых и 2 третьих места.

На пятой и шестой строчках с небольшой разницей в цифрах - "Путешествие на Солнце и обратно" Романа Михайлова (START) и "Камбэк" Динара Гарипова (Кинопоиск). Сериалу Сергея Филатова "Бар "Один звонок" (KION) не хватило всего одного балла, чтобы по очкам встать с ними вровень, однако, как видно из итогов, у него два первых места в двух тройках, плюс несколько упоминаний вне топов. Лидером второй год подряд остается онлайн-кинотеатр Okko, который даже укрепил свои позиции. Помимо двух проектов-победителей - "Аутсорса" и "Дыши", - еще 4 сериала в топах ("Урок", "Гипнозис", "Волшебный участок-2" и совместный со STARTом "Высокий сезон"), все вместе они забирают 50,7% призовых мест.

Онлайн-кинотеатр Wink представлен в ответах экспертов пятью сериалами ("Между нами химия", "Нам покер", "Ландыши", "Обнальщик" и "Москва слезам не верит. Все только начинается") и 14% призовых мест.

Но и у остальных платформ есть хотя бы по одному надежному топовому лидеру. "Путешествие на солнце и обратно" у START, "Камбэк" у Кинопоиска, "Бар "Один звонок" и "Пингвины моей мамы-2" у KION, "Константинополь" и "Жар" у ИВИ.

Сразу три успешных проекта совместного производства START и PREMIER: это бронзовый призер рейтинга "Подслушано в Рыбинске", "Олдскул" и "Хутор".

Разница в оценках критиков и зрителей каждый год показывает, что киножурналисты почти не берут в топы телевизионные проекты. В прошлом году было по одному упоминанию Первого канала и СТС, в этом - "Душегубы 1989" с НТВ и "Няня Оксана" с Пятницы!

