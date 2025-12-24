Кинокритики составили рейтинг лучших российских сериалов года

Кинокритики Кино-Театр.Ру назвали лучшие российские сериалы года
Уже по традиции портал о российском кино Кино-Театр.Ру просит критиков, кинообозревателей, администраторов Telegram-каналов, посвященных телевидению и кино, назвать тройку лучших российских сериалов за год и обосновать сделанный выбор. В лидерах 2025 года по итогам голосования оказались "Аутсорс", "Дыши" и "Подслушано в Рыбинске".
Это 11-й выпуск рейтинга от Кино-Театр.Ру, и если в первом "Выборе критиков" в 2015 году участвовали 10 экспертов, то последние два года в список входят 25 представителей индустрии, сотрудничающих с изданиями "Российская Газета", "Афиша", Кинопоиск, "7 Дней", "Правила жизни", "Независимая газета", "Ведомости", "Аргументы и факты", "Комсомольская правда", The City, "ПрофиСинема", "Телепрограмма", Time Out, DOC. Ru, радиостанцией "Серебряный дождь", а также авторы топовых Telegram-каналов о кино ("Комендант кинокрепости", Alperina, Афанасьева ТВ&Digital, КиноКотик, Эх, Сериал…, Изнанка сериала, Кино с Ларисой Малюковой, РУССКОЕ КИНО В ТОПЕ, КиноТВист, Маша и Медиа, Another Day of Sundance), эксперты кинопремий и кураторы фестивалей.
Эксперты выбирали фаворитов из списка в 254 сериала (в прошлом году 241). Именно столько их вышло в 2025 году в России (учитывались только игровые проекты, в которых более четырех серий). Из них премьеры 115 состоялись на ТВ и 139 - на платформах (в прошлом году 104 и 137). Это составляет соответственно 45 и 55%. В прошлые три года соотношение и теле- и онлайн-контента составляло 40 на 60%.
Первое место в общем рейтинге занимает "Аутсорс" Душана Глигорова (онлайн-кинотеатр Okko), его упомянули в топах 14 из 25 профессиональных зрителей, из них 13 присудили ему первое место и 1 второе.
На второй позиции - сериал Анны Кузнецовой "Дыши" (также онлайн-кинотеатр Okko) - 12 упоминаний, 2 первых места, 8 вторых и 2 третьих.
Замыкает тройку "Подслушано в Рыбинске" Петра Тодоровского от платформ PREMIER и START - 11 упоминаний в топах, 1 первое, 4 вторых и 6 третьих мест.
На четвертом месте сериал "Между нами химия", режиссер Карина Чувикова, онлайн-кинотеатр Wink - в топы он попал 7 раз, 1 первое, 4 вторых и 2 третьих места.
На пятой и шестой строчках с небольшой разницей в цифрах - "Путешествие на Солнце и обратно" Романа Михайлова (START) и "Камбэк" Динара Гарипова (Кинопоиск). Сериалу Сергея Филатова "Бар "Один звонок" (KION) не хватило всего одного балла, чтобы по очкам встать с ними вровень, однако, как видно из итогов, у него два первых места в двух тройках, плюс несколько упоминаний вне топов. Лидером второй год подряд остается онлайн-кинотеатр Okko, который даже укрепил свои позиции. Помимо двух проектов-победителей - "Аутсорса" и "Дыши", - еще 4 сериала в топах ("Урок", "Гипнозис", "Волшебный участок-2" и совместный со STARTом "Высокий сезон"), все вместе они забирают 50,7% призовых мест.
Онлайн-кинотеатр Wink представлен в ответах экспертов пятью сериалами ("Между нами химия", "Нам покер", "Ландыши", "Обнальщик" и "Москва слезам не верит. Все только начинается") и 14% призовых мест.
Но и у остальных платформ есть хотя бы по одному надежному топовому лидеру. "Путешествие на солнце и обратно" у START, "Камбэк" у Кинопоиска, "Бар "Один звонок" и "Пингвины моей мамы-2" у KION, "Константинополь" и "Жар" у ИВИ.
Сразу три успешных проекта совместного производства START и PREMIER: это бронзовый призер рейтинга "Подслушано в Рыбинске", "Олдскул" и "Хутор".
Разница в оценках критиков и зрителей каждый год показывает, что киножурналисты почти не берут в топы телевизионные проекты. В прошлом году было по одному упоминанию Первого канала и СТС, в этом - "Душегубы 1989" с НТВ и "Няня Оксана" с Пятницы!
Подробнее мнение каждого эксперта можно прочитать на портале Кино-Театр.Ру.
Список всех сериалов 2025 года.
И приведем точку зрения обозревателя "РГ" Сусанны Альпериной, автора этих строк.
- "Подслушано в Рыбинске", реж. Петр Тодоровский (PREMIER). Отмечая этот сериал, сразу же хочу выделить и другой - "Бар "Один звонок", оба привлекли меня и по принципу "все серии сделаны равномерно хорошо". К сожалению, в этом году у многих преобладала обратная тенденция: первые две серии - "на ура", как на продажу, а дальше сериалы проседали. Особенно в финале сезонов.- "Путешествие на солнце и обратно", реж. Роман Михайлов (START). Редкий сериал, который входит в число искренних произведений о 90-х. К тому же - во всем виден талант художника.- "Обнальщик", реж. Борис Акопов (Wink). Не могу оторваться. Хотя, казалось бы, в этом же году были "Лихие" со вторым сезоном. Не видела еще финальные серии, поэтому немного авансом. Нетипичная Ольга Тумайкина, не в первый раз за год радуют Александр Яценко и Федор Кудряшов. Цепляет история и хорошие съемки.Снова получился урожайный год в плане отечественных сериалов. Выделила бы еще "Дыши", "Улица Шекспира", "Танго на осколках", "Олдскул", "Доктор Вера", "Высокий сезон", "Гипнозис", "Опасная близость", "Тоннель", "Баранкины и камни силы", "Аутсорс". Отдельно хочется сказать, что некоторые сериалы, которые были заявлены в этом году, в том числе и на фестивалях, жду с нетерпением. В частности, сериал "Полураспад".