Какими фильмами чаще всего интересовались российские зрители в 2025 году

Подводя итоги 2025 года, сайт "Кино-Театр.Ру" назвал фильмы, страницы которых пользователи портала посещали чаще всего.

В первой десятки оказались следующие картины: "Август", "Пророк. История Александра Пушкина", "Батя 2. Дед", "Кракен", "Алиса в Стране Чудес", "В списках не значился", "Роднина", "Группа крови", "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича", "Жизнь по вызову. Фильм" (18+).

Также были составлены аналогичные рейтинги сериалов, актеров и актрис.