Стали известны самые популярные у россиян новогодние фильмы

Онлайн-кинотеатр «Кион» совместно с агентством по управлению репутацией Sidorin Lab провел исследование, чтобы узнать самые любимые новогодние фильмы у жителей России.

В список попали франшиза «Гарри Поттер», комедия «Ирония судьбы, или С легким паром!», а также американский фильм «Один дома».

— Абсолютным фаворитом остается «Гарри Поттер», который занимает первое место как по количеству упоминаний. Следом идут «Один дома» — главный символ рождественского кино, и «Ирония судьбы», сохраняющая статус главного национального фильма, — добавили эксперты.

Исследование проводили на основании более 450 тысяч упоминаний картин в социальных сетях и онлайн-медиа. Рейтинг также пополнили фильмы «Реальная любовь», «Гринч», «Отпуск по обмену», «Чародеи», «Морозко» и «Карнавальная ночь».

Такое сочетание отражает баланс между мировыми хитами и национальными культурными традициями. Существенную позицию в топе заняла и российская франшиза «Елки», передает ТАСС.

Согласно опросу сервиса доставки «Купер» и компании «ОнИн», многие москвичи мечтают вернуть новогодние традиции своего детства. На первом месте по ностальгии оказались письма Деду Морозу.