Стал известен хронометраж новых эпизодов «Очень странных дел»

Создатель сериала «Очень странные дела» Росс Даффер опубликовал новый пост в соцсетях, посвящённый пятому сезону шоу. Один из авторов фантастического проекта раскрыл продолжительность новых эпизодов второй части продолжения.

Так, хронометраж новых эпизодов едва превысит отметку в 1 час, не достигнув продолжительности четвёртой серии. Самой длинной серией станет последняя, которая выйдет 1 января — 2 часа 8 минут.

Длительность серий второй половины пятого сезона «Очень странных дел»

Эпизод 5 — 1 час 8 минут

Эпизод 6 — 1 час 15 минут

Эпизод 7 — 1 час 6 минут

Эпизод 8 (финал) — 2 часа 8 минут.

Пятый сезон «Очень странных дел» завершит историю фантастического шоу о городке Хоукинс. Дебютные серии вышли в ночь на 27 ноября, продолжение появится уже в ночь на 26 декабря, а финал состоится в ночь на 1 января.