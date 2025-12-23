«Амедиатека» назвала главные сериалы года с рейтингом 18+

Онлайн-кинотеатр "Амедиатека" назвала главные сериалы уходящего года по версии своих подписчиков. Все упомянутые проекты имеют рейтинг 18+.

В общем рейтинге в первую десятку попали "Ходячие мертвецы", "Декстер", "Призраки", "Душегубы", "Миллиарды", "Дандадан", "Мэйфейрские ведьмы", "Ходячие мертвецы: Мертвый город", "Убийство в маленьком городке" и "Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон".

Отдельно представлены жанровые топ-3.

Драмы: "Декстер", "Миллиарды", "Мэйфейрские ведьмы".

Детективы: "Душегубы", "Убийство в маленьком городке", "Шерлок и дочь".

Триллеры: "Ходячие мертвецы", "По долгу службы", "Тихая гавань".

Фантастика: "Ходячие мертвецы: Мертвый город", "Звездный путь: Странные новые миры", "Сквозь снег".

Мелодрамы: "Сага о Форсайтах", "Форсайты", "Сон во сне".

Комедии: "Призраки", "Хороший коп, плохой коп", "Эти храбрые девочки".

Аниме: "Дандадан", "Кардинал теней", "Темный демон".