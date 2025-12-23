Сериал по Assassin's Creed снимет режиссер «Чернобыля» Йохан Ренк

Как сообщает издание Variety, будущий сериал по вселенной Assassin's Creed обзавёлся режиссёром. Постановщиком будущего проекта выступит Йохан Ренк, который работал над «Чернобылем», «Во все тяжкие» и «Ходячими мертвецами». Пока неясно, выступит ли он титульным режиссёром или снимет лишь несколько эпизодов.

Сериал Assassin's Creed адаптирует историю оригинальной франшизы Ubisoft и расскажет о древнем противостоянии ассасинов и тамплиеров. Съёмки сериала начнутся в 2026 году в Италии, первый сезон расскажет новую историю для серии.

Главные роли в шоу сыграют Тоби Уоллес («Эйфория») и Лола Петтикрю («Ничего не говори»). Шоураннерами выступают Дэвид Винер («Бойтесь ходячих мертвецов») и Роберто Патино («ДМЗ»).