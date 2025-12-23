Что смотреть в новогодние праздники

Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" поделился своей программой на новогодние праздники, рассказав о ближайших премьерах (большинство проектов - 18+).

© Российская Газета

25 декабря состоится онлайн-премьера "Мажора в Дубае" с Павлом Прилучным, Павлом Чинаревым и Линдой Лапиньш в главных ролях. В этот же день появится третий сезон "Великолепного века".

30 декабря наконец-то выйдут долгожданные новые серии (со второй по четвертую) российского фэнтезийного аниме "Киберслав".

"Невероятные приключения Шурика" - традиционная пародийная комедия от ТНТ - выйдет 31 декабря.

Нестандартная драма "Умри, моя любовь" с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном станет доступна 5 января.

Третий сезон "Проекта "Анна Николаевна" с вернувшейся к главной роли Зоей Бербер стартует 3 января.

Новая версия "Моей прекрасной няни" - "Няня Оксана" с Олесей Иванченко - днем ранее.

С 28 декабря всей семьей можно будет посмотреть сказку "Горыныч" с Александром Петровым.

Плюс уже состоялись премьеры каннского хита норвежца Йоакима Триера "Сентиментальная ценность" и "Финика 2".

"Алиса в Стране Чудес" с Анной Пересильд выйдет онлайн 31 декабря, "Яга на нашу голову" со Светланой Ходченковой и Юрием Колокольниковым, а также "Письмо Деду Морозу" с Натальей Орейро и немецкая лента "Эльф и украденное рождество" - 25 декабря.

Норвежский семейный фильм "Мышиный переполох" - уже в текущем декабре, пока без точной даты.