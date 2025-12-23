Вышел трейлер приключенческого сериала «Три друга, клад и матрос Кошка»

Онлайн-кинотеатры Okko и Wink анонсировали старт 1 января нового детского приключенческого сериала "Три друга, клад и матрос Кошка".

Синопсис такой: Пашка, Макс и Тима учатся в севастопольском Нахимовском училище. Ребята объединены общей целью - они мечтают найти сокровища, которые были спрятаны по команде адмирала Нахимова во время Крымской войны. В охоте за сокровищами участвуют контрабандисты, черные археологи и даже привидения.

В ролях: Алексей Шевченков, Феодор Кирсанов, Алексей Родионов, Всеволод Клименок, Екатерина Темнова, Сергей Юшкевич, Дмитрий Ульянов, Александр Лыков, Сергей Никоненко и другие.

Сериал снимался в Крыму летом 2023 года. В нем будет 12 серий по 45 минут каждая.