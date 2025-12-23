Появился трейлер нового комедийного сериала с «Уральскими пельменями»

Телеканал СТС анонсировал новый комедийный сериал "Вечерняя школа" с участниками команды КВН "Уральские пельмени" и другими известными комиками. Опубликованы постер и трейлер.

По сюжету персонаж Ильи Соболева оказался в вечерней школе под угрозой увольнения. Вместе с ним учебный год начинают и другие взрослые ученики: водитель автобуса, продавец, бывшая участница конкурсов красоты, экс-заключенный, пенсионерка, мигрант и подростки. Получат ли они аттестат, зависит от педсостава: строгой директрисы, завуча с нестандартными методами, классной руководительницы с тонкой душевной организацией и дерзкой англичанки.

В ролях также: Дмитрий Соколов, Ася Резник, Динара Курбанова, Наталья Борисова, Ксения Корнева, Наталья Гаранина, Сержан Аманов, Кирилл Матюк, Екатерина Новикова, Илья Макаров, Радислав Куцов, Григорий Дудник, Марина Богатова и другие

Над проектом работали создатели "Реальных пацанов" и "Физрука".

Премьера - 12 января в 19:00