Вышел трейлер российского новогоднего ромкома «Мечты сбываются»

25 декабря в российский прокат выйдет новогодняя романтическая комедия "Мечты сбываются" карельского режиссера Александра Хаакана.

Появились трейлер и постер.

Синопсис: Настя и Паша встречаются уже пять лет. В канун Нового года Настя ждет от возлюбленного заветного предложения руки и сердца, но Паша, кажется, не спешит в ЗАГС, ссылаясь на отсутствие денег на "свадьбу мечты". Ситуация кардинально меняется, когда пара неожиданно выигрывает миллиард рублей в лотерею.

В ролях: Людмила Волкова, Андрей Папанин, Олеся Соколова, Никита Василевский, Ольга Саханова, Дарина Шарова