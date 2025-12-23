Вышел трейлер «Золотого дубля» с Егором Бероевым

Опубликованы трейлер и постер фильма "Золотой дубль" о великом игроке и тренере, легенде сборной СССР и московского "Спартака" Никите Симоняне.

© Российская Газета

Фильм посвящен его памяти. Никита Павлович умер 23 ноября этого года на сотом году жизни.

Симоняна играет Егор Бероев. Лента рассказывает о том, как Симонян в качестве тренера в 1973 году привел ереванский "Арарат" к чемпионству СССР и взял Кубок СССР, таким образом оформив "золотой дубль".

В ролях также: Софья Донианц, Сергей Газаров, Ксения Алферова, Сергей Шакуров, Анаит Киракосян, Бабкен Чобанян, Андраник Хачатрян, Анатолий Котенев.

Режиссер - Мгер Мкртчян.

Премьера - 29 января следующего года.