В соцсетях появилась информация о том, что фильм "Драма" с Робертом Паттинсоном и Зендеей выйдет в российский прокат 16 апреля 2026 года.

Напомним, что режиссером и сценаристом нового фильма студии A24 стал Кристоффер Боргли, который ранее работал над лентой "Герой наших снов" с Николасом Кейджем. Премьера фильма запланирована на 3 апреля 2026 года.

Подробности сюжета пока неизвестны. Обозреватель "РГ" связалась с кинокомпанией "Вольга", которая должна привезти этот фильм, там подтвердили, что прокат "Драмы" в России состоится.