Лучшие детективы 2025 года: топ-10 фильмов и сериалов

2025 год был богат на премьеры как российских, так и зарубежных детективов: вышли третья часть комедии «Достать ножи» с Дэниэлом Крейгом, сатирический фильм «Хани, не надо!» от режиссера «Большого Лебовски» и напряженный сериал «Как приручить лису». «Лента.ру» собрала лучшие детективные фильмы и сериалы 2025 года, которые уже можно посмотреть онлайн.

Фильмы

«Красный шелк»

Дата выхода: 20 февраля 2025 Страна: Россия Жанр: детектив, боевик Режиссер: Андрей Волгин В главных ролях: Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Чжэн Ханьи, Гоша Куценко, Ярослав Могильников Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.2 и 6.1

Динамичный ретродетектив в декорациях начала XX века.

1927 год. На фоне острой политической борьбы между Коммунистической партией Китая (КПК) и Гоминьданом юная Ван Лин (Чжэн Ханьи) перевозит из Маньчжурии в СССР секретные документы — список лидеров КПК, от которого зависит будущее партии. Чтобы доставить бумаги в Москву, она садится на транссибирский экспресс Владивосток — Москва. В поезде ее судьба переплетается с сотрудниками советских спецслужб: чекисткой Анной Волковой (Елена Подкаминская), красным командиром Федором Корниловым (Гоша Куценко) и молодым переводчиком Артемом Светловым (Глеб Калюжный).

Тем временем в экспрессе скрываются агенты Гоминьдана и иностранные разведчики, жаждущие заполучить документы. К ним добавляются нанятые бандиты, готовые на все ради добычи. В игру вступает и русский разведчик Николай Гарин (Милош Бикович) — бывший царский офицер, мечтающий вернуться в Россию. Чтобы обезвредить врагов и довести миссию до конца, героям придется объединить силы, скрывая собственные тайны и постоянно опасаясь предательства в замкнутом пространстве мчащегося через Забайкалье поезда.

«Клуб убийств по четвергам»

Оригинальное название: The Thursday Murder Club Дата выхода: 28 августа 2025 Страна: США, Великобритания Жанр: детектив, комедия Режиссер: Крис Коламбус В главных ролях: Хелен Миррен, Пирс Броснан, Бен Кингсли, Селия Имри, Наоми Аки Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.6 и 6.5

Детективная комедия на социальную тему, снятая по мотивам одноименного романа британца Ричарда Османа.

В престижном доме престарелых «Куперс Чейз» в британском графстве Кент четверо пенсионеров — бывшая шпионка Элизабет (Хелен Миррен), лидер профсоюза Рон (Пирс Броснан), психиатр Ибрагим (Бен Кингсли) и новоприбывшая медсестра Джойс (Селия Имри) — еженедельно собираются на заседания «Клуба», где разбирают нераскрытые преступления прошлого. Их привычную рутину нарушает расправа над местным землевладельцем Тони Каррана (Джефф Белл), имевшим криминальное прошлое. От исхода расследования зависит будущее их дома: застройщик Йен Вэнтем (Дэвид Теннант) намерен выселить стариков и застроить территорию. Поэтому члены клуба решают применить свои теоретические знания на практике и взяться за реальное дело.

В процессе расследования пенсионеры объединяются с молодым констеблем Донной (Наоми Аки), которая становится их глазами и ушами в полицейском участке. По мере продвижения дела количество жертв растет, а клубок тайн распутывается. Наружу выходят скрытые связи между персонажами. А еще выясняется, что по безобидной внешности обитателей «Куперс Чейз» невозможно угадать, насколько удивительны повороты их судьбы.

«Расплата 2»

Оригинальное название: The Accountant 2 Дата выхода: 5 июня 2025 Страна: США Жанр: детектив, боевик, драма Режиссер: Гэвин О’Коннор В главных ролях: Бен Аффлек, Джон Бернтал, Синтия Аддай-Робинсон, Даниэлла Пинеда, Роберт Морган, Дж.К. Симмонс Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.5 и 6.6

Бывший директор агентства по борьбе с финансовыми преступлениями Рэймонд Кинг (Дж. К. Симмонс) не выживает в перестрелке, но успевает оставить подсказку — надпись «Найдите Бухгалтера» на своей руке. Его протеже, Мэрибет Медина (Синтия Аддай‑Робинсон), понимает, что речь идет о Кристиане Вольфе (Бен Аффлек) — гениальном математике с синдромом саванта, который ведет двойную жизнь: днем он профессиональный аудитор, а ночью — наемный киллер.

Медина просит Вольфа помочь расследовать дело Кинга и отыскать семью из Сальвадора, фигурирующую в деле. Чтобы справиться с задачей, Кристиан обращается за помощью к своему брату Брэкстону (Джон Бернтал) — киллеру, работающему в Европе.

Вместе братья погружаются в запутанное расследование и выходят на международную преступную сеть, которая занимается торговлей людьми. По мере того как Кристиан и Брэкстон приближаются к разгадке, их жизни оказываются под угрозой: те, кто расправился с Кингом, не намерены оставлять свидетелей в живых.

«Хани, не надо!»

Оригинальное название: Honey Don't! Дата выхода: 24 мая 2025 Страна: США, Великобритания Жанр: детектив, комедия, триллер Режиссер: Итан Коэн В главных ролях: Маргарет Куолли, Обри Плаза, Крис Эванс Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 5.2 и 5.3

Бодрая детективная комедия в декорациях «типичной Америки» от создателя «Большого Лебовски» и «Старикам тут не место» Итана Коэна.

В калифорнийском Бейкерсфилде частный детектив Хани О’Донахью (Маргарет Куолли) расследует загадочную гибель своей клиентки Мии Новотны (Кара Петерсен) в автокатастрофе накануне важной встречи. Погружаясь в дело, Хани выходит на культ «Храма четырех путей» и его эксцентричного лидера Дрю Девлина (Крис Эванс). За фасадом религиозной общины скрывается масштабная сеть по торговле наркотиками. По мере расследования множатся жертвы: свидетели и фигуранты дела лишаются жизни один за другим, а дело кажется все запутаннее.

«Черный чемодан — двойная игра»

Оригинальное название: Black Bag Дата выхода: 9 марта 2025 Страна: США Жанр: детектив, триллер Режиссер: Стивен Содерберг В главных ролях: Майкл Фассбендер, Кейт Бланшетт, Том Берк, Реге-Жан Пейдж Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.2 и 6.7

Офицер британской разведки Джордж Вудхаус (Майкл Фассбендер) получает срочное задание: за неделю найти предателя, похитившего сверхсекретную программу «Северус», способную спровоцировать расплавление ядерных реакторов. Проблема в том, что в списке из пяти подозреваемых значится его жена Кэтрин (Кейт Бланшетт) — тоже сотрудница разведки. Чтобы вывести злоумышленника на чистую воду, Джордж устраивает званый ужин, пригласив всех подозреваемых в госизмене.

За столом начинается напряженная психологическая игра, и подозрения в отношении Кэтрин лишь усиливаются — ее поведение все больше настораживает.

«Достать ножи: Воскрешение покойника»

Оригинальное название: Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery Дата выхода: 6 сентября 2025 Страна: США Жанр: детектив, триллер, комедия, драма Режиссер: Райан Джонсон В главных ролях: Дэниэл Крэйг, Джош О’Коннор, Гленн Клоуз, Джош Бролин, Мила Кунис, Джереми Реннер Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.1 и 7.9

В третьей части детективной франшизы «Достать ножи» действие происходит в католической церкви в маленьком городке. Молодого священника Джада Дюплентиси (Джош О’Коннор), бывшего боксера, переводят в новый приход под начало жесткого и бескомпромиссного монсеньора Джефферсона Уикса (Джош Бролин). Сразу после одной из проповедей его находят без признаков жизни и с ножом в спине.

Для расследования загадочного преступления в город вызывают знаменитого частного детектива Бенуа Блана (Дэниэл Крэйг).

«Девушка из каюты № 10»

Оригинальное название: The Woman in Cabin 10 Дата выхода: 10 октября 2025 Страна: США, Великобритания Жанр: детектив, триллер, драма Режиссер: Саймон Стоун В главных ролях: Кира Найтли, Гай Пирс Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.1 и 5.8

Журналистка Ло (Кира Найтли) получает задание написать репортаж о благотворительном вечере на роскошной яхте миллиардера Ричарда Булмера (Гай Пирс).

В первую же ночь она становится свидетельницей того, как из соседней каюты за борт падает женщина. Но наутро все пассажиры на месте, а экипаж и гости уверяют Ло, что ей все померещилось. Корреспондентку пытаются убедить, что у нее просто случился нервный срыв после пережитой травмы, но Ло не поддается на манипуляции и твердо намерена доказать: она видела расправу.

Сериалы

«Тайга»

Дата выхода: 5 марта 2025 Сколько серий: 8 Страна: Россия Жанр: детектив, триллер Режиссер: Александр Касаткин В главных ролях: Григорий Чабан, Наталья Земцова, Дарья Екамасова, Владимир Селезнев, Марина Денисова Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.2 и 6.1

В провинциальном таежном городке происходит серия загадочных расправ: жертвами становятся девочки из неблагополучных семей. Это дело поручают следователю Демидову (Григорий Чабан), отцу двух дочерей.

Вместе с командой — следователем Зиминым (Владимир Селезнев) и криминалистом Лидой (Дарья Екамасова) — он проверяет разные версии: от причастности местных сектантов и криминальных авторитетов до возможных связей с прошлыми преступлениями. По мере продвижения расследования Демидов начинает замечать тревожные изменения в поведении своей старшей дочери Кати.

«Как приручить лису»

Дата выхода: 10 октября 2025 Сколько серий: 8 Страна: Россия Жанр: детектив, триллер Режиссер: Юлиана Закревская В главных ролях: Таисья Калинина, Кирилл Кяро Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.1 и 6.5

Зоопсихолог Александр Миронов (Кирилл Кяро), занимающийся изучением и одомашниванием лис, случайно находит на лесной дороге тяжело раненую девочку‑подростка Дину (Таисья Калинина) и отвозит ее в больницу. Почти одновременно в том же районе обнаруживают тело девушки в лисьей шубе, а в вещах Миронова оказывается флешка с компрометирующими снимками. Следствие начинает подозревать ученого.

Чтобы доказать свою невиновность и остановить маньяка, орудующего в окрестностях Новосибирска более 15 лет, Миронов начинает собственное расследование. Постепенно выясняется, что Дина долгие годы была пленницей преступника и невольно помогала ему. Лишь она может дать ключевые показания для раскрытия дела.

«Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш»

Дата выхода: 28 апреля 2025 Сколько серий: 8 Страна: Россия Жанр: детектив Режиссер: Евгений Звездаков В главных ролях: Андрей Смоляков, Марина Александрова, Андрей Мерзликин, Алексей Бардуков Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.5 и 6.6

В 1983 году в Москве происходит серия загадочных преступлений: жертвы задушены, при каждой найден лотерейный билет с крупным выигрышем. Расследование ведет оперативная группа под руководством Сони Тимофеевой (Марина Александрова) при участии отставного майора Ивана Черкасова (Андрей Смоляков).

След приводит к организации «Мослото» и ее директору Белоусову (Александр Самойленко), а также к ведущему розыгрышей Шорохову (Игорь Верник). В ходе расследования выясняется, что за фасадом государственной лотереи скрываются махинации: через сберкассы обналичиваются поддельные билеты, а выигрышные купоны заранее подбрасываются жертвам. Следствие осложняется тем, что чиновники, заинтересованные в доходах от лотереи, всячески сопротивляются действиям милиции.