Вышел большой ролик о съемках фильма «Чебурашка 2»

Компания "Централ Партнершип" опубликовала видео о съемках фильма "Чебурашка 2". Он длится почти 5 минут.

© Российская Газета

Режиссер Дмитрий Дьяченко обещает зрителю "полный набор": "и веселые приключения Чебурашки, и какое-то полное безумие на дне рождения Сони".

В сиквеле главного хита российского проката в истории к озвучке Чебурашки вернулась Ольга Кузьмина, к своим ролям - Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров и Софья Зайка.

Премьера - 1 января 2026 года.