Расписание выхода третьего сезона сериала «Проект «Анна Николаевна»

Уже 3 января состоится премьера третьего сезона сериала «Проект «Анна Николаевна». В новых сериях оказывается, что жена Андрея Пожарского — секретный андроид, которого подселили к герою в рамках эксперимента. В это же время в городе становится неспокойно: неизвестная старушка вырывает банкомат из стены и уходит с ним.

Известно, когда выйдут серии третьего сезона «Проект «Анна Николаевна»
В третий сезон картины войдёт семь эпизодов — их выпустят на новогодние праздники в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», Premier, Wink и «Иви». Финал состоится 8 января.

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 3 января
  • 2-я серия 3 января
  • 3-я серия 4 января
  • 4-я серия 5 января
  • 5-я серия 6 января
  • 6-я серия 7 января
  • 7-я серия 8 января