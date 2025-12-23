Известно, когда выйдут серии третьего сезона «Проект «Анна Николаевна»

Уже 3 января состоится премьера третьего сезона сериала «Проект «Анна Николаевна». В новых сериях оказывается, что жена Андрея Пожарского — секретный андроид, которого подселили к герою в рамках эксперимента. В это же время в городе становится неспокойно: неизвестная старушка вырывает банкомат из стены и уходит с ним.

В третий сезон картины войдёт семь эпизодов — их выпустят на новогодние праздники в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», Premier, Wink и «Иви». Финал состоится 8 января.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Проект «Анна Николаевна»

Эпизод Дата выхода