Известно, когда выйдут серии третьего сезона «Проект «Анна Николаевна»

Расписание выхода третьего сезона сериала «Проект «Анна Николаевна»
Уже 3 января состоится премьера третьего сезона сериала «Проект «Анна Николаевна». В новых сериях оказывается, что жена Андрея Пожарского — секретный андроид, которого подселили к герою в рамках эксперимента. В это же время в городе становится неспокойно: неизвестная старушка вырывает банкомат из стены и уходит с ним.
В третий сезон картины войдёт семь эпизодов — их выпустят на новогодние праздники в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», Premier, Wink и «Иви». Финал состоится 8 января.
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 3 января
- 2-я серия 3 января
- 3-я серия 4 января
- 4-я серия 5 января
- 5-я серия 6 января
- 6-я серия 7 января
- 7-я серия 8 января