Представлен тизер фильма «Мстители: Судный день»

Компания Marvel представила первый тизер фильма «Мстители: Судный день». Премьера супергеройской картины состоится 18 декабря 2026 года.

Видео по теме от RUTUBE

В первом тизере показали небольшой отрывок, который ранее демонстрировали перед сеансами картины «Аватар: Пламя и пепел» в кинотеатрах. В ролике показывают Стива Роджерса, который живёт где-то на ферме и воспитывает ребёнка вместе с женой Пегги Картер. В конце ролика появляется надпись «Стив Роджерс вернётся в фильме «Мстители: Судный день».

Как ранее сообщали инсайдеры, это лишь один из четырёх тизеров, заготовленных в Marvel. Второй посвящён Тору в исполнении Криса Хемсворта, а суть остальных пока неизвестна.

Премьера фильма «Мстители: Судный день» состоится 18 декабря 2026 года. До релиза ленты в киновселенной Marvel также выйдет новый фильм про Человека-паука — премьера «Совершенно нового дня» состоится 31 июля 2026-го.