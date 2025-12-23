Якутские фильмы поставили важный рекорд в 2025 году

Глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что якутские фильмы в 2025 году заработали в прокате 280 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Это почти вдвое больше, чем в прошлом году (150 млн), а также рекордный показатель для всего региона в истории. Самыми кассовыми стали фильмы «Кончится лето», «Диодорова», «Против течения», «Айхал» и «Спид Стар», а проекты НВК «Саха» становились победителями всероссийских и дальневосточных премий.

Айсен Николаев также добавил, что в 2026 году за счёт федерального финансирования в городе Якутске будет подготовлена проектно-сметная документация для строительства кинопавильона полного цикла.