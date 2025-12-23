Французский фильм «Отпуск по семейным обстоятельствам» выйдет в России

Локализованный трейлер фильма «Отпуск по семейным обстоятельствам» (Regarde) представила 23 декабря 2025 года кинокомпания «Пионер». Главные роли в драмеди режиссера и сценариста Эммануэля Пулен-Арно исполнили Дэни Бун, Одри Флёро и Эван Бурдель, а также снялись Николя Марье, Амалия Бласко, Камиль Соллал и другие.

© Кадр из фильма

Крис (Флёро) и Антуан (Бун) - разведенная пара, они давно не могут найти общий язык, совместные разговоры сводятся к упрекам и недопониманию, а прошлые чувства, кажется, остались в другой жизни, - сообщается в синопсисе. – Когди они узнают, что их сын Мило (Бурдель) неизлечимо болен, то решают отправиться в незапланированный двухнедельный отпуск к морю. Для Мило это лето особенно важно: он хочет научиться серфингу и впервые в жизни влюбляется. Эта поездка превращается в шанс не только подарить сыну незабываемое лето, но и заново выстроить отношения, в которых еще есть тепло и взаимопонимание.

Французская премьера фильма состоялась в августе. В российский прокат «Отпуск по семейным обстоятельствам» выйдет 29 января 2026 года.