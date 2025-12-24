Почему на съемках фильма «Мастер и Маргарита» происходят несчастья

В Голливуде хотят переснять «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова. По плану принять участие в фильме должен знаменитый актер Джонни Депп. Правда, в качестве продюсера, а не в роли Мастера, как писали в СМИ. «Вечерняя Москва» узнала, стоит ли съемочной группе опасаться повторения мистических событий, происходивших ранее на съемках картин по роману Булгакова.

Помимо иностранцев, в состав продюсеров вошли и наши звезды: Константин Елкин, Наталья Рогаль и Светлана Мигунова. Несмотря на то что проект сейчас только на стадии разработки, он уже вызвал бурную реакцию по всему миру. Особенно среди украинцев: Джонни строчат письма с оскорблениями.

Среди творческих деятелей уже давно родилось отдельное суеверие, согласно которому участие в постановках и съемках по мотивам «Мастера и Маргариты» чревато для актеров неприятными последствиями.

Например, в фильме 2005 года Воланда предложили сыграть Олегу Янковскому. Тот отказался, заявив, что Господа Бога и Сатану играть нельзя. Отмахнулись от этой роли и Жан Рено, и Гэри Олдман. Исполнить Воланда согласился Олег Басилашвили. Но во время монолога у него внезапно пропал голос. Врачи диагностировали кровоизлияние…

За первые пять лет после премьеры картины 2005 года из жизни по разным причинам ушли 13 актеров. На данный момент скончались уже 18. Выживших преследовали несчастья: Анна Ковальчук развелась в 2005 году, Александр Галибин попал в страшное ДТП через пять дней после окончания съемок. Исполнительница роли Маргариты даже ходила к батюшке, наслушавшись от окружающих о проклятье.

Фильм Юрия Кары «Мастер и Маргарита» был отснят еще в 1994 году. Но по разным причинам его представили на кинофестивале только в 2008-м. Актеры и режиссер утверждали — мистики не было. Но странности все же всплывают в памяти свидетелей. К примеру, первую сцену снимали в одном из театров московского сада «Эрмитаж». И в помещении, где хранился уже готовый материал, вдруг прорвало трубу...

Пугают ли Джонни Деппа связанные с будущим фильмом слухи? Вряд ли. Во-первых, многие из них наверняка прошли мимо его ушей. Во-вторых, ему уже приходилось играть в мрачных картинах о связях с потусторонним миром. Ну а самое главное: для Джонни этот проект — шанс вернуться в большое голливудское кино после затянувшегося «бойкота». Можно сказать, что неудачи преследовали Деппа задолго до начала съемок «Мастера...». Так что, быть может, «минус» на «минус» даст «плюс»? Поживем — увидим.

Денис Холоднитский, черный маг:

«"Мастер и Маргарита" — это не проклятье. Здесь речь идет об энергии. С этим романом нельзя обращаться халатно. Тут нужно подходить фундаментально. Думаю, что если голливудская команда отнесется к роману сатирически, то само произведение начнет сопротивляться. И тогда появятся болезни, несчастные случаи — что угодно».

