Ключик к сердцу зрителя: в Москве состоялась премьера нового «Буратино»

Сказка о деревянном сорванце, полюбившаяся всем советским детям, получила новое прочтение. 1 января на большие экраны выйдет фильм "Буратино", вдохновленный легендарной кинокартиной 1975 года. Накануне в столице состоялась закрытая премьера, куда прибыли самые известные российские актеры.

По сравнению со знакомым сюжетом современный фильм отличается огромным количеством ярких музыкальных сцен и уникальной графикой. Именно так миловидную юную актрису Виталию Корниенко превратили в носатого, но очень харизматичного главного героя.

"Честно говоря, всегда мечтала сыграть мальчика, но при этом понимала, насколько сложно подступиться к этой роли. Они по-другому двигаются, думают и реагируют. Я долго присматривалась к друзьям и коллегам-мужчинам на съемочной площадке, чтобы точно попасть в образ", - призналась актриса.

Нелегко пришлось во время съемочного процесса и более опытным артистам. Так, Александр Петров, вжившийся в роль кота Базилио, перебрал двенадцать пар усов, пока не нашел идеал. Хотя это было только начало его сложностей.

"Как я намучился со вставными зубами, это просто невероятно. Мало того что в них очень непривычно говорить, но и невозможно ничего съесть за весь съемочный день. Очки мне натирали до кровавых мозолей. Но я решил, что эту энергию надо перевести в веселую эмоцию. Мне кажется, это придало моему Базилио особый оттенок", - уверен Петров.

На красную дорожку также вышли Федор Бондарчук, актриса Виктория Исакова, Рузиль Минекаев и Анастасия Талызина, сыгравшие ключевые роли в новом фильме.

Поддержать отечественное кино пришли Юрий Борисов, сестры Михалковы, министр культуры Ольга Любимова и многие другие.