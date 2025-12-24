Топ-10 лучших российских фильмов 2025 года по версии «Газеты.Ru»

Отдел культуры подводит итоги уходящего года. Кинокритик Павел Воронков выбрал десять лучших российских фильмов 2025-го, снятых заслуженными классиками отечественного кино (старыми и новыми) — и многообещающими дебютантами.

10-е место: «Легенды наших предков», реж. Иван Соснин

47-й Московский международный кинофестиваль, конкурс «Русские премьеры»

Где и когда смотреть: в Okko, «Кионе», Wink и на Кинопоиске — сейчас

Золотая лихорадка киносказок затронула даже не самых очевидных людей вроде уральца Ивана Соснина («Далекие близкие», сериал «Юг»). Впрочем, идеологически его «Легенды наших предков» ближе к популярной книжной серии «Мифы от и до» издательства «Манн, Иванов и Фербер», чем к «Чебурашке» и прочим хитам проката: в основу ленты легли предания удмуртов, хантов, манси и восточных славян, едва ли знакомые широкому зрителю. В трепетный роуд-муви об екатеринбургском репортере (Александр Яценко), который соглашается спасти от забвения и исчезновения лесных, болотных и горных духов (Антон Кузнецов, Наталья Павленкова, Юрий Колокольников), а в дороге надеется наладить отношения с дочерью (Александра Бабаскина), прозрачно вплетена мысль о необходимости держаться корней: память — это то, из чего состоим, поэтому все мы в какой-то степени Нюлэсмурт, Шишига и Нёр-Ойка; существуем, пока нас помнят.

9-е место: «Хозяин», реж. Юрий Быков

73-й Берлинский международный кинофестиваль, Европейский кинорынок

Где и когда смотреть: в зарубежных онлайн-кинотеатрах — сейчас

«Хозяин» — тоже своеобразная киносказка, но уже для взрослых (или, как выражается Роман Михайлов, «для старых»): простой мужик Иван (Артем Быстров) спасает из горящей машины золотую рыбку с корочкой (Олег Фомин), но в итоге остается у разбитого корыта. Первый показ ленты состоялся еще в феврале 2023 года на Европейском кинорынке при Берлинале, после чего «Хозяин» какое-то время провисел в фестивальном лимбе. В нынешний же список фильм Юрия Быкова включен потому, что до российского зрителя он добрался только в 2025-м — пускай и окольными путями, через зарубежные платформы. Производство началось еще в 2021 году, и сейчас сложно отделаться от ощущения, что это кино о России, снятое в России, только без особой надежды на легальную в России судьбу, заведомо в этом смысле обреченное. В результате просмотр «Хозяина» оказывается довольно трансгрессивным опытом: местами Быков даже перегибает палку с раскрепощенностью, тем самым парадоксально искажая реальность в противоположную сторону, однако даже так — любо-дорого смотреть.

8-е место: «Большая земля», реж. Юлия Трофимова

33-й Фестиваль российского кино «Окно в Европу», конкурс игрового кино: приз президента фестиваля оператору Михаилу Дементьеву, премия Гильдии продюсеров России

Где и когда смотреть: в кино — с 5 марта 2026 года

Словом «haunted» в английском языке обозначают как буквальное потустороннее присутствие, так и просто схожее ощущение, не подкрепленное ничем конкретным. Случай «Большой земли» — второй, пускай интонационно она местами вплотную подбирается к неспешному фолк-хоррору. Место действия — скалистый остров с маяком. У живописных берегов вечно ошивается таинственный кит, переворачивающий все подплывающие лодки. Все, кроме той, на которой сюда возвращается молодая женщина (Анастасия Куимова) с сыном (Платон Герасимов). В детстве она (Капитолина Соболь) жила здесь со сводным братом (Рузиль Минекаев) и абьюзивным отцом (Павел Майков) — и среди этих призраков прошлого теперь рассчитывает скрыться от настоящего. Настоящее, впрочем, все равно ее настигает: вскоре на острове возникает повзрослевший брат (Артем Быстров), а следом и муж (Евгений Харитонов). Нельзя сказать, что в этой сонно-туманной драме у постановщицы Юлии Трофимовой все получилось (она, в частности, перебарщивает с патетикой и танцами), однако прекрасный актерский состав и обволакивающая атмосфера, пойманная оператором Михаилом Дементьевым («Чики», «Игры»), с лихвой искупают все недочеты.

7-е место: «На выброс», реж. Константин Бронзит

3-й Фестиваль актуального российского кино «Маяк», основной конкурс

Где и когда смотреть: в российских онлайн-кинотеатрах — в первой половине 2026 года (предположительно)

Легенда российской анимации, двукратный (вскоре, предположительно, трехкратный) номинант на премию «Оскар» Константин Бронзит вооружился «пиксаровской» формулой «Что если бы у … были чувства» и представил свой первый полнометражный мультфильм вне крупных франшиз «Три богатыря» и «Лунтик» — «На выброс». В нем говорящий мусор обнаруживает себя посреди экзистенциально-экологической притчи о пагубности потребительского отношения к вещам и людям. Семейная анимация, по выражению самого режиссера, должна быть интересна взрослым и понятна детям. Необходимого баланса Бронзит достигает, смешивая в одном баке цитаты из русской поэзии, «Чайки по имени Джонатан Ливингстон», «Волшебника Изумрудного города», «Властелина колец» — и аллюзии на действительность. Затем этот постмодернистский контейнер вываливается в сюжет об отбросах, которые отправляются в опасное путешествие в поисках лучшей жизни. Рисунок в «На выброс» не самый изысканный и заметно дешевый (вынужденный компромисс), а юмор по-старчески поскрипывает, однако картина неизбежно подкупает: большим уважением к маленькому зрителю, который куда более смышлен, чем можно подумать, и пронзительным гуманистическим посылом.

6-е место: «Туда», реж. Иван Петухов

47-й Московский международный кинофестиваль, конкурс «Русские премьеры»

Где и когда смотреть: на Кинопоиске, в «Кионе», «Иви» и Wink — сейчас

Пару лет назад режиссер Иван Петухов дебютировал на больших экранах с достойным психологическим хоррором «Сестры», который оказался редкой удачей в редком для России жанре, а снят был на еще более редкую тему домашнего насилия. Из завязки «Туда» — взбалмошная Вера (Ирина Старшенбаум) садится в такси к угрюмому Вадиму (Петр Федоров) и просит отвезти ее из Москвы в Уфу — тоже можно было бы выудить нечто остросюжетное, но Петухов предпочел вместо этого выступить на обкатанной территории романтического роуд-муви. В итоге в полторы тысячи километров российских красот умещается трогательная картина, которая довольно изобретательно обходится с жанровыми тропами, подкупает обаятельными шутками и нешуточной химией Старшенбаум и Федорова, а также проговаривает несколько важных вещей о принятии и исцелении — в дурацких терапи-спик-формулировках, конечно, но такой уж, видимо, у миллениалов маршрут.

5-е место: «Взрослый сын», реж. Иван Шкундов

13-й Фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче», конкурс полнометражного дебютного кино: специальный приз жюри актрисе Дарье Михайловой

Где и когда смотреть: неизвестно

Во «Взрослом сыне» ужасно много жизни — неприятной, болезненной, но настоящей. Бытовая драма о том, как двое людей (потрясающий дуэт Дарьи Михайловой и Владислава Ветрова) на старости лет пытаются перейти от конфетно-букетного периода к следующим этапам, но между ними неожиданно вырастает спина героя Кузьмы Котрелева, вполне могла очутиться на экранах еще в 70-е — но очутилась сейчас. Шкундов, надо признать, довольно изящно адаптирует старую кинематографическую традицию к сегодняшнему дню: самым пронзительным образом (и самым симпатичным персонажем) в фильме оказывается робот-пылесос, который щемяще тычется во все углы и набивает шишки, осмысляя реальность на ощупь. Я/мы/«Сяоми».

4-е место: «Ветер» , реж. Сергей Члиянц

23-й Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня»: главный приз «Золотая тайга» за лучший отечественный дебютный фильм, приз за лучшую мужскую роль Олегу Василькову

Где и когда смотреть: в кино — весной 2026 года

Продюсер «Бумера», «Настройщика» и «Даун Хауса» Сергей Члиянц совершил двойной камбэк: он вернулся не только в кинематограф, но и в режиссуру. «Ветер» стал вторым его фильмом после дебюта «По прямой», снятого по тюремным рассказам Довлатова еще в 1992 году, из-за чего новую картину постановщик снова называет дебютом. Это тоже экранизация чужого текста — нереализованного сценария важнейших российских киноавторов 90-х Петра Луцыка и Алексея Саморядова, одновременно начало (по дате написания) и завершение (по дате выхода на экран) их трилогии «Ветер» — «Дикое поле» — «Окраина» про жизнь на периферии вечного русского лихолетья. Название «Ветер» несколько обманчиво, поскольку фильм сносит похлеще урагана. Постапокалиптический сказ — о рыбаке Иване Морозове (Даниил Феофанов) и его попутчике Сергее Волкове (Олег Васильков), которые отправляются за тридевять земель за неведомой добычей и платьем для Ивановой красавицы-жены Кати (Серафима Гощанская), чтобы в конечном счете столкнуться с чудовищным выбором, — располагается между двумя несущими репликами: «Слышь, Иван, как жить дальше будем?» и «С нами Русский Военный Бог». Как поет группа «Курара», смерти нет, есть только ветер.

3-е место: «Картины дружеских связей», реж. Соня Райзман

3-й Фестиваль актуального российского кино «Маяк», основной конкурс: приз за лучшую работу режиссера Соне Райзман, приз за лучшую женскую роль Марии Карповой

Где и когда смотреть: неизвестно

Было бы лукавством заявить, что «Картины дружеских связей» — не фестивальный краудплизер и капустник. Полнометражный дебют Сони Райзман описывает сутки из жизни выпускников ГИТИСа (сама Райзман, Мария Карпова, Руслан Братов, Игорь Царегородцев и Гоша Токаев), в течение которых они готовятся провожать однокурсника, известного актера Сашу (Александр Паль) в эмиграцию. Формалистская ч/б-картинка, водопад внутрииндустриальных и внутритусовочных шуток, а также то обстоятельство, что все центральные артисты играют как бы сами себя и друг друга (кроме Евгения Цыганова в роли мастера без Маргариты), — все это как бы усугубляет положение фильма. Однако «Картины», во-первых, безупречны как капустник, а во-вторых, главная их ценность состоит в другом. Это крепкая заявка на поколенческое кино: французская новая волна, американское инди и советская оттепель сплетаются у Райзман в поразительную воздушную ткань, которая описывает реальность последних лет — и умудряется вместить полярные настроения и эмоции. Фильм убаюкивает своим теплом, ненадолго заставляя поверить, что это и твои друзья тоже, а затем выливает на зрителя ушаты ледяной воды — хотя на улице давно не июльский дождь, а февральский снег. Между строк этого контрастного душа читается роман взросления о людях, которые должны были совсем иначе повзрослеть.

2-е место: «Над вечным покоем», реж. Светлана Проскурина

3-й Фестиваль актуального российского кино «Маяк», основной конкурс: приз за лучшую работу оператора Олегу Лукичеву, приз за лучший сценарий Екатерине Тирдатовой

Где и когда смотреть: неизвестно

Одинокая соцработница Рита (Мария Леонова, впервые и грандиозно исполняющая главную роль) ухаживает за стариками, аккуратно и медленно провожая их на тот свет, а потом вдруг сама сталкивается со смертью лицом к лицу: ее сын-дармоед (Егор Абрамов) случайно убивает местного «особенного» мальчика — Ритиного любимца, чье тело она тут же решает закопать у себя в погребе. Взволнованная мать (Яна Есипович) поднимает на уши всю округу, но каждый заранее уверен: никто никого не найдет. Триллер-классика российского кино Светланы Проскуриной воздействует на все органы чувств сразу, он совершенно безжалостен к человеку по ту сторону экрана и чудовищен в самом лучшем смысле этого слова. Беспросветная достоевщина высшей пробы (драматургия Екатерины Тирдатовой) разливается по левитановским пейзажам (объектив Олега Лукичева) под хирургический звукоряд Евгения Горяинова, закрадывающийся в дебри психологического хоррора, — и все это для того, чтобы оставить зрителя в тягостных поисках ответов на вопросы, на которые не может быть ответов.

1-е место: «День рождения Сидни Люмета», реж. Рауль Гейдаров

33-й Фестиваль российского кино «Окно в Европу», конкурс игрового кино: главный приз конкурса игрового кино, победа в рейтинге кинокритиков «5 звезд»

Где и когда смотреть: неизвестно

Хотя в названии фильма Рауля Гейдарова фигурирует Сидни Люмет, при просмотре на ум первым делом приходит другой великий режиссер Стивен Спилберг. Но если тот десятилетиями не решался снять пронзительную автобиографию «Фабельманы», то Гейдаров экранизировал свой путь в режиссеры уже в полнометражном дебюте — для разнообразия не требующем никаких скидок и авансов. Небольшая деревня, излет нулевых. Завтрашний выпускник Дато (Артем Кошман) проводит дни с дядей (Ян Гахарманов) и бабушкой (Джульетта Степанян), которая хочет отправить внука учиться буровому делу — пока сам мальчик тайно грезит о киновузе. На долю некогда большой семьи сыпятся невзгоды, мечта улыбчивого Дато с каждым днем кажется все более несбыточной — и все же умудряется до конца не раствориться в капающих слезах. Провожая юность под звуки генделевской пассакалии и выращивая среди кавказских красот чувственное, наливное иранское кино, Гейдаров ни на секунду не теряет зрительского внимания. Он регулярно ныряет в разные жанры, от криминальной драмы до лирической семейной комедии, чтобы в итоге собрать из этого калейдоскопа большой фильм с большим сердцем — фильм-праздник. С днем рождения.