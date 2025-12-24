Продюсер фильма «Лед» высказался о ремейках и новом «Буратино»

Конкуренция в прокате всегда делает кинематографистов сильнее, кроме того, это одна из важных и азартных составляющих профессии, заявил НСН Михаил Врубель.

Продюсер, сценарист и сооснователь компании «Водород» Михаил Врубель в интервью НСН подчеркнул, что создание ремейков - благородное занятие по отношению к зрителю, поскольку такие фильмы помогают познакомить сегодняшнюю аудиторию с лучшими классическими сюжетами.

В портфолио компании «Водород» множество проектов, включая «Притяжение», «Лед», «Сто лет тому вперед» и не только. В 2025 году компания представила сериалы «Москва слезам не верит. Все только начинается» и «Между нами химия», а 2026 год откроет новой полнометражной премьерой – фильмом «Буратино». Врубель, как продюсер картины, отметил, что творческая команда не боится конкуренции в новогоднем прокате и уже думает о съемках возможного продолжения.

— На ваш продюсерский взгляд нужны ли нам сегодня киноремейки?

— Происходит смена поколений. Предыдущее поколение, к которому я отношу и себя, что-то смотрело и что-то любило. Те, кто сегодня на 20-30 лет младше, смотреть то же самое с гигантской долей вероятности не будут. Очень небольшая доля кино становится классикой, которую пересматривают год за годом, и у нее высокие рейтинги. Когда ты сегодняшним способом рассказываешь классическую советскую, российскую историю или что-то из мировой классики, на мой взгляд, это очень благодарное занятие по отношению к сегодняшнему поколению.

— Сколько лет с выхода фильма, на ваш взгляд, должно пройти, чтобы ремейк был оправдан?

— Мне кажется, должно пройти минимум 20 лет.

— Можно ли назвать вашу новую картину «Буратино» ремейком?

— Сказка Толстого, естественно, является нашей основой. Мы внесли не так много изменений в это произведение, особенно по отношению к героям. Однако важно понимать, что наше кино – оригинальное произведение, основанное на сказке Алексея Толстого. Я бы сказал, что это классическая сказка, рассказанная сегодняшним языком.

— Знали ли вы, планируя проект, что в январе 2026 года ждет такая повышенная конкуренция в прокате?

— Мы знали, что этот новый год будет таким. Я считаю, что конкуренция – очень хорошо. Это то, что делает нас сильнее, а зрителей счастливее. Даже чувствую, что с уходом американского кино и снижением конкуренции, качество фильмов в среднем снизилось. Мы не боимся этой конкуренции. Это одна из азартных составляющих нашей профессии.

— В процессе работы над фильмом «Буратино» вы, как продюсер, принимали участие в разработке сценария или полностью доверились авторам?

— Мы с моим коллегой Александром Андрющенко были практически внутри сценарной группы. Бывает по-разному, в этом проекте мы много времени потратили на сценарий, год занимались этим. Это была глубокая соавторская работа. При этом за диалоги в наших проектах обычно отвечает Андрей Золотарев. Мы пишем вместе, но финализирует все, как правило, Андрей.

— Среди героев фильма – три таракана, которые играют не последнюю роль в повествовании. Кто придумал этих персонажей?

— Кажется, их тоже предложил Андрей Золотарев. Это то, что ты во внутреннем штурме придумать не можешь. Это очень оригинально, такие решения приходят в голову, когда сам прорабатываешь идею.

— Этих героев озвучили Николай Дроздов, Антон Шастун и Ваня Дмитриенко. Как пришли к этому решению?

— Этот вопрос очень долго обсуждался, были разные версии. Потом стало понятно, что нужно затронуть несколько поколений. Мне кажется, поработать с Николаем Дроздовым – мечта любого кинематографиста. Многие выросли на его голосе. Шастун и Дмитриенко просто оба сегодня находятся на мегатопе в разных сегментах – один в юморе, другой в музыке. Это важный выбор для нас для расширения аудитории. Если говорить конкретно о Ване Дмитриенко, он и до этого года был большой звездой, достаточно посмотреть цифры на стримингах. При этом ему интересно актерское амплуа, он часто говорит об этом.

— В «Буратино» в целом исключительно звездный каст. Вы изначально хотели сделать ставку на это?

— Безусловно, когда ты делаешь большое кино, ты выбираешь звезд. Важно, что звезда – 100% очень хороший актер. Не на всех фильмах так получается, но когда ты можешь себе позволить работать с таким количеством невероятных гениальнейших российских артистов, конечно, ты заинтересован в этом.

— В фильме много интересных художественных решений. Какие детали, на ваш взгляд, особенно удивят зрителя?

— Главное чудо и везение – то, что в итоге получилось с нашим персонажем Буратино. Когда ты заходишь в историю, где главный герой, сыгранный Виталией Корниенко, должен быть сгенерирован с помощью компьютерной графики, это огромный риск. На мой взгляд, у нас получилось отличный персонаж. Также в нашем фильме невероятная декорационная часть. Нашей команде и Игорю Волошину удалось вместе с мэрией Москвы создать ее на территории парка «Москино». Это останется надолго после съемок. Мы хотим продолжать строительство и делать там что-то для второй части, также открыть маленький зал на 400 мест, чтобы ставить там музыкальные спектакли.

— Почему в своем фильме вы решили делать ставку на итальянский колорит?

— В сказке много явных итальянских заимствований: черепаха Тортила, папа Карло, сеньор Джузеппе. В этом смысле основой для нас послужила книга и музыка Алексея Рыбникова. Мы сразу видели итальянскую историю. Игорь Волошин глубоко погружен в итальянскую культуру, для него это было очень органично. Некоторые персонажи даже поют на русско-итальянском языке. Это будет тот итальянский, который нам всем понятен.

— Музыкальный материал в вашем кино говорит сам за себя. Однако почему не все песни из фильма 1975 года попали в картину?

— Нам ведь нужно было оставить что-то для следующих частей. Все-таки, хорошего должна быть понемножку, хотя замечу, что в нашем фильме хорошего много. Однако хочется, чтобы это хорошее оставалось и на следующие встречи со зрителем. На данный момент мы уже решили, каким будет сценарий возможного продолжения.