Что известно о фильме «Тропа гнева»

11 декабря на экраны вышел остросюжетный боевик режиссера Олега Фомина «Тропа гнева», главную роль в котором исполнит Максим Дрозд. Что известно о фильме — в материале «Вечерней Москвы».

Сюжет

Пограничник в отставке Сергей Марков в поисках пропавшей дочери возвращается на границу, где служил в молодые годы. Чтобы вернуть дочь, ему предстоит распутать детективный клубок вопросов и столкнуться с призраками прошлого: криминалом, местью и собственными ошибками, исправить которые можно, только вернувшись к началу: в горы.

В ролях:

Максим Дрозд («А зори здесь тихие…», «По законам военного времени», «Консультант», «Штрафник») — Сергей Марков;

Павел Чинарев («Мажор в Дубае», «Этерна», «Мажор-4») — Влад;

Артем Ткаченко («Вампиры средней полосы», «Открытый брак», «Гоголь») — Иван;

Анфиса Черных («Географ глобус пропил», «Кухня. Последняя битва», «Елки новые») — Катя;

Алена Бабенко («Молодежка. Новая смена», «О чем еще говорят мужчины», «Апостол») — Святская;

Артур Ваха («Тест на беременность», «Холоп», «Салют-7») — Цудечкис;

Сослан Фидаров («Челюскин. Первые», «Штрафник», «Кухня») — Басир;

Махмадсаид Шохиен («Маленький мститель», «Слезы и меч», «Шурави») — Саидов.

Интересные детали

Съемки фильма проходили в ноябре в горах Таджикистана и стали настоящим испытанием на прочность, которое по накалу не уступает сюжету картины. Съемочная команда сталкивалась с резкими перепадами температур: днем было около плюс 20 градусов, а ночью столбики термометров могли опускаться и до минус 10 градусов.

В Таджикистане нет своего производства муляжей оружия для кинематографа, поэтому все оружие в фильме — настоящее. Его для съемок предоставило министерство обороны страны.

Максим Дрозд, исполнивший главную роль, решил, что его погружение в образ должно быть стопроцентным, поэтому все трюки он выполнял самостоятельно, не привлекая дублера. Каждая драка, каждый прыжок и падение — это его личная работа.

Лента стала знаковой и для Артема Ткаченко, так как он впервые сыграл вместе со своей женой Екатериной Стеблиной.

Сослан Фидаров, исполнивший роль антагониста Басира, на момент съемок находился в должности министра культуры Северной Осетии, а его подручного — Саидова — сыграл директор киностудии «Таджикфильм» Махмадсаид Шохиен.

