«Битва наук»: фильм о подвиге ученых в годы войны покажут в Москве

25 декабря в 16:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится предпоказ документального фильма "Битва наук", посвященного вкладу советских ученых в Победу в Великой Отечественной войне.

Уже 23 июня 1941 года, на следующий день после нападения фашистской Германии, Президиум Академии наук СССР провел экстренное заседание, чтобы направить все ресурсы науки на помощь фронту. В картине подробно рассказывается, как происходила перестройка научной работы на военные рельсы, как эвакуировались институты, спасались архивы и уникальные коллекции. Зрители узнают о ключевых разработках в области авиации, медицины, шифрования, бронетехники и флота и о смелых людях, которые работали в осажденном Ленинграде, и эвакуированных по разным уголкам страны лабораториях. Их открытия не только превзошли вражеские технологии, но и спасли сотни тысяч жизней.

Над фильмом работали ведущие ученые, которые помогли восстановить хронику военной науки. В создании приняли участие:

● президент РАН академик Геннадий Красников;

● директор Института археологии РАН, вице-президент РАН академик Николай Макаров;

● научный руководитель ЦАГИ, вице-президент РАН академик Сергей Чернышев;

● генеральный директор Государственного Эрмитажа академик РАН Михаил Пиотровский;

● президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук;

● директор Санкт-Петербургского филиала Архива РАН член-корреспондент РАН Ирина Тункина и другие.

"Великая Отечественная война стала временем не только беспримерного героизма на фронте, но и величайшего научного подвига, - подчеркнул Геннадий Красников. - Ученые Академии наук в условиях эвакуации, блокады, острого дефицита ресурсов совершили прорывы, которые спасли страну и заложили основу для послевоенного технологического рывка. Их самоотверженность, преданность науке и Родине навсегда останутся примером для будущих поколений исследователей".

Место проведения: медиацентр "Российской газеты", г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 4 (9-й этаж).