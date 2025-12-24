Раскрыта дата онлайн-премьеры сериала «Сергий против нечисти. Зов предков»

Онлайн-кинотеатр "КИОН" представил трейлер и постер сериала "Сергий против нечисти. Зов предков" , а также раскрыл дату выхода проекта. Сериал появится на платформе 5 января.

"Сергий против нечисти. Зов предков" - четвертая часть популярной франшизы о приключениях борца с темными силами Сергия и его напарницы, капитана полиции Кати Земцовой. В новом сезоне действие сериала впервые выходит за пределы Москвы: герои отправляются в Казань, где сталкиваются с фольклорной нечистью из татарской мифологии.

Катя решила посвятить жизнь борьбе с преступниками с тех пор, как 20 лет назад пропали ее родители. Изучая материалы расследования, она находит новую зацепку. В пропаже оказывается замешана нечисть, следы которой ведут в Татарстан. Чтобы разыскать родителей, Катя с Сергием отправятся в Казань. Там им предстоит познакомиться с "лучшей версией" Сергия, ответить на вопросы прошлого и дать еще один шанс чувствам друг к другу.

Новый сезон заметно расширяет масштаб экшена. Одними из самых ресурсоемких сцен стали битва с Соловьями-разбойниками на ювелирной выставке, на съемки которой ушло два дня, а также финальное противостояние с главным антагонистом сезона. При работе над экшеном создатели сочетали "живые" съемки и визуальные эффекты: "вживую" снимались, в частности, схватка Тетушки с Абикой, сцены с Соловьями-разбойниками и противостояние Сергия с Уряком. При этом ряд эпизодов требовал обязательного использования CGI - например, сцены с резким старением персонажей или тизер первой серии с автобусом, который невозможно было бы реализовать без компьютерной графики из соображений безопасности.

Актриса Лукерья Ильяшенко рассказывает:

"В новом сезоне моя героиня Катя становится взрослее, матереет. Мне было интересно сыграть именно эту арку: взросление каждой женщины - когда она сначала влюбляется, готова терпеть слабости любимого только потому, что он ей нравится, а потом вдруг понимает - время идет, и нужны более серьезные отношения, более взрослый подход к жизни вдвоем. В этом сезоне Катю бросает то к рок-н-ролльному Сергию, то в женские размышления: "мне уже 35, нужен серьезный мужчина, пора рожать детей и остепениться"".

Режиссер - Кирилл Кузин, который снял первые два сезона. В ролях - Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Ирина Розанова, Дмитрий Куличков, а также - Аскар Ильясов, Артур Ваха, Роза Хайруллина, Евгений Шварц, Андрей Трушин, Алексей Розин и Александра Ревенко.