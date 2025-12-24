Стало известно, когда выйдут серии нового фильма о поисках сокровищ времен Крымской войны

Расписание выхода сериала «Три друга, клад и матрос Кошка»
Уже 1 января состоится премьера сериала «Три друга, клад и матрос Кошка». Сюжет расскажет о юных курсантах Нахимовского училища в Севастополе, которые мечтают найти легендарные сокровища времён Крымской войны. Однако у Пашки, Макса и Тимы будут серьёзные конкуренты в лице контрабандистов и чёрных археологов, которым тоже известно о таинственных богатствах. С другой стороны, ребятам будет помогать призрак легендарного матроса Петра Кошки.
В первый сезон шоу войдёт 12 эпизодов — их выпустят на новогодних праздниках в онлайн-кинотеатрах Okko и Wink. Финал состоится 11 января.
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 1 января
- 2-я серия 1 января
- 3-я серия 2 января
- 4-я серия 3 января
- 5-я серия 4 января
- 6-я серия 5 января
- 7-я серия 6 января
- 8-я серия 7 января
- 9-я серия 8 января
- 10-я серия 9 января
- 11-я серия 10 января
- 12-я серия 11 января