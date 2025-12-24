Расписание выхода сериала «Три друга, клад и матрос Кошка»

Уже 1 января состоится премьера сериала «Три друга, клад и матрос Кошка». Сюжет расскажет о юных курсантах Нахимовского училища в Севастополе, которые мечтают найти легендарные сокровища времён Крымской войны. Однако у Пашки, Макса и Тимы будут серьёзные конкуренты в лице контрабандистов и чёрных археологов, которым тоже известно о таинственных богатствах. С другой стороны, ребятам будет помогать призрак легендарного матроса Петра Кошки.

Стало известно, когда выйдут серии нового фильма о поисках сокровищ времен Крымской войны
В первый сезон шоу войдёт 12 эпизодов — их выпустят на новогодних праздниках в онлайн-кинотеатрах Okko и Wink. Финал состоится 11 января.

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 1 января
  • 2-я серия 1 января
  • 3-я серия 2 января
  • 4-я серия 3 января
  • 5-я серия 4 января
  • 6-я серия 5 января
  • 7-я серия 6 января
  • 8-я серия 7 января
  • 9-я серия 8 января
  • 10-я серия 9 января
  • 11-я серия 10 января
  • 12-я серия 11 января