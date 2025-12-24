Закулисье «Щелкунчика» покажут в новом фильме

Документальный фильм "Щелкунчик. В ожидании чуда" - 29 декабря в 23:15 и 4 января в 10:15 на Первом канале. Автор и режиссер Юлия Ермолина.

© Российская Газета

Ежегодно в декабре жизнь Большого театра подчинена балету "Щелкунчик". Его начинают готовить к новому сезону за несколько месяцев до первого спектакля. В фильме показаны все этапы подготовки к новогодним представлениям на главной сцене страны: от ремонта елки до примерки костюмов, финальной репетиции и первого выхода на сцену артистов.

Что такого в балете "Щелкунчик", что в канун каждого Нового года невольно о нем мечтают абсолютно разные люди по всему миру? Как рождается это волшебство?

"Простая" формула чуда в Большом театре: детская сказка Гофмана, гениальная музыка Чайковского, дивная хореография Григоровича и талант художника Вирсаладзе. Но за магией, которую зритель видит на сцене, стоит сложнейшая работа, которую и раскрывает фильм.

Зрители увидят, как проводится марафон подготовки: от выбора солистов - решение по ним принимает исключительно художественный руководитель балетной труппы Махар Вазиев, - до ремонта главной декорации, царственной ели, и тонкостей грима. Постановке почти 60 лет, и с первого спектакля в 1966 году в ней нельзя ничего менять - задача репетиторов, "из рук в руки", сохранять неизменными каждое "па", костюмы и свет.

Фильм также вместил в себя уникальный "класс мастера", который провел для молодых солистов Владимир Васильев - легенда балета и первый исполнитель роли Принца в "Щелкунчике". Он работал с самой молодой прима-балериной Большого Елизаветой Кокоревой и Даниилом Потапцевым. Васильев делился не только хореографией, но и воспоминаниями о рождении спектакля, поставленного Григоровичем на него и Екатерину Максимову - их любовь наполнила постановку особой химией.

Зрители станут свидетелями всех этапов: от примерки костюмов до финальной репетиции. Узнают, почему даже для опытных артистов "Щелкунчик" - испытание, особенно когда за пультом Валерий Гергиев. А еще - какую тайну хранит театр: в какой момент спектакля нужно загадать желание, чтобы оно непременно сбылось.

В фильме участвуют: Владимир Васильев, Махар Вазиев, Гедиминас Таранда, Светлана Захарова, Андрис Лиепа, Людмила Семеняка, Елизавета Кокорева, Артем Овчаренко, Дарья Хозлова, Даниил Потапцев и другие.