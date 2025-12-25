Создатели мультфильма «Песнь моря» анонсировали новый проект

Любители загадочных легенд, красивой анимации и необычных историй, эта новость точно для вас! Студия Cartoon Saloon работает над новым анимационным фильмом под названием «Kindred Spirits», что можно перевести как «Родственные души».

Действие истории развернётся в 1847 году. Сюжет будет повествовать о призраке Дэне, его младшей сестре Маре и Тушке, представительнице индейского племени Чокто. Все вместе они отправятся в невероятное увлекательное путешествие по Северной Америке в поисках нового дома.

Режиссёром выступает Томм Мур известный по мультфильмам «Тайны Келлс», «Песнь моря», «Легенда о волках». Анимационная лента будет представлена на фестивале Cartoon Movie 2026.