Создатели мультфильмов «Тайна Келлс» и «Песнь моря» анонсировали новый проект

Tlum.ru

Любители загадочных легенд, красивой анимации и необычных историй, эта новость точно для вас! Студия Cartoon Saloon работает над новым анимационным фильмом под названием «Kindred Spirits», что можно перевести как «Родственные души».

Создатели мультфильма «Песнь моря» анонсировали новый проект
© tlum.ru

Действие истории развернётся в 1847 году. Сюжет будет повествовать о призраке Дэне, его младшей сестре Маре и Тушке, представительнице индейского племени Чокто. Все вместе они отправятся в невероятное увлекательное путешествие по Северной Америке в поисках нового дома.

Режиссёром выступает Томм Мур известный по мультфильмам «Тайны Келлс», «Песнь моря», «Легенда о волках». Анимационная лента будет представлена на фестивале Cartoon Movie 2026.