Под Новый год выйдет фильм для собак и их хозяев

26 декабря в онлайн-кинотеатре Okko выйдет специальная новогодняя "Догументалка". Это короткометражный фильм, предназначенный специально для собак и созданный с учетом восприятия четвероногих друзей. Напомним, что ранее на платформе выходили выпуски "Догументалок" в таком же ключе, и вот авторы решили поздравить хозяев собак и их питомцев отдельно на Новый год.

Новогодняя серия "Догументалок" получила название "Один дома", но в отличие от голливудского рождественского суперхита главный герой совершенно не переживает из-за своего одиночества. Напротив, остаться одному в большой и украшенной праздничной квартире для него - огромная радость, ведь можно устроить настоящую предновогоднюю вечеринку! Фильм сделан в ключе хита "Тайная жизнь домашних животных".

Поначалу пес - золотистый ретривер - даже не верит своему счастью и подозрительно озирается, проверяя, точно ли хозяин ушел? И как только он понимает, что остался абсолютно один, начинается настоящее веселье.

Кстати

Первые два эпизода, созданные в уникальном жанре, произвели настоящий фурор среди владельцев собак. На данный момент в проекте "Догументалки" представлены фильмы "Шерстяной томагавк", снятый в стиле неторопливого классического вестерна, и более динамичный и остросюжетный "Властелин овец", где главный герой пытается совладать с неуправляемым стадом.