Вышел тизер фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек»

Онлайн-кинотеатр Netflix представил первый тизер фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек» — прямого продолжения культового сериала от BBC. Лента выйдет на стриминге 20 марта, а 6-го числа её покажут в некоторых кинотеатрах США.

События «Бессмертного человека» продолжат сериал и развернутся во время Второй мировой войны. Постановщиком выступил Стивен Найт, создатель оригинального проекта. Вместе с Киллианом Мёрфи и Барри Кеоганом в ленте также сыграли Тим Рот («Бешеные псы») и Ребекка Фергюсон («Дюна»).

После выхода «Бессмертного человека» франшиза «Острые козырьки» расширится ещё на два сезона сериала. Действие будущего перенесут к следующему поколению семьи Шелби.