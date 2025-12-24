Новогодний фильм «Прощай, Джун» от Кейт Уинслет вышел в онлайне

Новогодний фильм «Прощай, Джун» от Кейт Уинслет вышел на Netflix

Чемпионат.com

24 декабря состоялся цифровой релиз фильма «Прощай, Джун». Драма уже доступна для просмотра на стриминговом сервисе Netflix.

Сюжет картины разворачивается в канун Рождества. Три взрослых сестры и их брат узнают, что здоровье их матери Джун сильно ухудшилось. Сама пожилая женщина решает прожить этот этап жизни с юмором, честностью и любовью, чтобы не унывать и провести время с близкими.

Лента стала первым режиссёрским проектом знаменитой актрисы Кейт Уинслет («Титаник»). Она же сыграла одну из главных ролей. В актёрском составе «Прощай, Джун» также задействованы Хелен Миррен («Гангстерленд»), Тони Коллетт («Реинкарнация») и Андреа Райзборо («Бёрдмэн»).