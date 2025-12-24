Рецензия на фильм «Горничная»

Для поклонников «Исчезнувшей».

Сколько бы анонсов «Горничной» я не видел, везде была подпись — «эротический триллер». Поэтому с ходу отвечу на главный вопрос: да, в фильме есть обнажённая Сидни Суини и прочие пикантные сцены. Вот только их мало, да и идти на сеанс стоит ради другого. «Горничная» — местами предсказуемый, зато отменно сыгранный, интригующий и попросту хороший триллер.

«Горничная»: главное о фильме

Название: «Горничная» (The Housemaid)

Режиссёр: Пол Фиг.

Актёры: Сидни Суини, Брэндон Скленар, Аманда Сайфред и другие.

Дата выхода: 8 января 2025 года.

Жанр: триллер.

Страна: США.

«Горничная»: где смотреть?

Официальная премьера в России состоится 8 января. Цифровая версия выйдет ориентировочно в марте-апреле 2026-го.

Дэвид Финчер был бы доволен

Милли (Сидни Суини) — потерянная девчонка, которая только вышла из тюрьмы. Она ночует в машине, безуспешно ищет работу и понимает: если быстро не наладит жизнь, то вернётся за решётку. Поэтому и приходит в восторг, когда ей наконец везёт. Милли зовут горничной в богатую и, кажется, счастливую семью. Там доброжелательная хозяйка, её состоятельный красавец-муж и милая дочка. Работодатели хорошо платят и предлагают крышу над головой — в общем, мечта, а не работа.

Увы, безоблачные истории даже в сказках не встречаются, а перед нами триллер. Так что стартовые восторги сразу сменяются мыслью: из этого дома нужно поскорее убраться.

Поначалу фильм притворяется слегка пугающей, но всё-таки будничной историей о тяжёлой жизни. Потому что героиню Сидни Суини то и дело травят, оскорбляют и подставляют. Её хозяйка кажется надменной и безумной дрянью, которая заслужила ненависть. Вот только в воздухе с первых кадров витает атмосфера «Исчезнувшей» Дэвида Финчера. Ты чувствуешь: фильм не так прост, в нём спрятана ещё одна загадка.

Ответы подают ближе к финалу, но, если честно, находишь их сильно раньше. Тогда «Горничная» теряет интригу — и всё равно остаётся хорошим фильмом. Во многом благодаря актёрам и подаче сюжета.

После «Эйфории» за Сидни Суини закрепилось амплуа эффектной, но глуповатой девицы. Теперь же актриса доказала, что безумно талантлива. Она выживала на диком острове в многозначительном «Эдеме», менялась до неузнаваемости и боксировала на ринге в «Кристи». И даже в «Белом лотосе» только казалась эгоистичной и избалованной, ведь в критический момент проявила нежность и заботу.

«Горничная» — ещё один фильм, где у Суини сложная хорошая роль. За два часа она побудет невинной и побитой, разъярённой и кровожадной, сексуальной и пугающей. Образ только кажется простым, однако к финалу становится всё многограннее.

Хотя главная звезда — Аманда Сайфред. Её персонаж сложнее, а простора для отыгрыша — больше. Дама мечется между безумием и нормальностью, нелепыми обвинениями и извинениями, дружелюбием и гневом. Даже когда принимаешь абсолютную непредсказуемость героини, она всё равно удивляет. По мере просмотра отношение к героине Сайфред меняется раза три!

Актрисы раскрываются благодаря Полу Фигу, режиссёру «Офиса», «Простой просьбы» и других хитов. Вообще, он дотошно следует сюжету одноимённого романа, выпущенного в 2022-м. Все персонажи, сюжетные повороты и романтические сцены взяты из оригинала. Однако режиссёр блестяще их наэлектризовал. В любой сцене — будь то рутинный ужин, уборка или просмотр телепередачи — в воздухе висит напряжение.

Зритель чувствует угрозу, даже если для неё нет логических причин. Дело в странных взглядах, неприметных деталях, нераскрытых тайнах и десятке вроде бы незначительных странностей. Их можно и не заметить, однако давление всё равно с тобой.

Главный успех в том, что «Горничная» идёт два часа, но ни на секунду не наскучивает. Да, сюжетный поворот разгадывается заранее. Да, ничего гениального в кадре нет. Однако не появляется и мысли отвлечься на телефон или на что-нибудь пожаловаться. Потому что Пол Фиг снял напряжённый и захватывающей триллер, а Сидни Суини и Аманда Сайфред блестяще отыграли сложных персонажей.

«Горничная»: стоит ли смотреть?

«Горничная» — не выдающийся, но крепкий триллер для фанатов «Исчезнувшей». Пол Фиг наполнил каждый кадр напряжением, актрисы идеально отыграли сложные роли. Поэтому ценителям жанра стоит сходить на сеанс, вряд ли разочаруетесь.

Оценка «Горничной» — 7,5 из 10

