Что известно о фильме «Отец, мать, сестра, брат»

1 января на экраны выйдет фильм «Отец, мать, сестра, брат» американского режиссера Джима Джармуша. Работа получила главный приз Венецианского кинофестиваля 2025 года. Что известно о ленте — в материале «Вечерней Москвы».

Сюжет

«Отец, мать, сестра, брат» — это три остроумные и трогательные новеллы о том, как взрослые люди пытаются понять своих родителей и друг друга.

Первая рассказывает про сына и дочь, которые отправляются к своему одинокому отцу, живущему в американской глубинке, надеясь наконец поговорить по душам.

Вторая — о двух сестрах, приехавших в Дублин к своей матери-писательнице, чья внутренняя отстраненность давно стала настоящей стеной между ними.

А третья повествует о повзрослевших близнецах, которые возвращаются в квартиру в Париже, где провели детство, чтобы навсегда попрощаться с прошлым.

В ролях:

Кейт Бланшетт;

Адам Драйвер;

Том Уэйтс;

Шарлотта Рэмплинг;

Майем Биалик;

Вики Крипс;

Сара Грин;

Люка Сабба

и другие актеры.

Что еще известно о фильме

«Отец, мать, сестра, брат» — это полнометражный фильм, тщательно сконструированный в триптих (произведение искусства, состоящее из трех частей, которые объединены общей идеей — прим. «ВМ»). Все три истории рассказывают об отношениях между уже взрослыми детьми, а также с их несколько далекими во всех смыслах родителями.

«Но это не автобиографическая история. Я даже и не знаю, почему написал ее. В том, что я делаю, руководствуюсь интуицией, а не анализом. Обычно я вынашиваю идеи год или два, а потом пишу сценарий очень быстро. Эту идею я вынашивал несколько месяцев, а потом очень быстро написал сценарий», — рассказал Джармуш.

Фильм был показан во время 82-го Венецианского кинофестиваля, где он был признан лучшей картиной смотра. Для режиссера это стало первой главной наградой кинофестиваля класса «A». При этом лента была выпущена Джармушем после шестилетнего перерыва. Рейтинг фильма на сайте Rotten Tomatoes составил 82 процента.

