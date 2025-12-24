Сборы фильмов Disney превысили $6 млрд в 2025 году

Издание Deadline сообщило, что сборы фильмов в компании Disney за 2025 год достигли суммарно более $6 млрд. Компания стала первой и единственной, которая добилась подобного результата за последние 12 месяцев.

© Чемпионат.com

На втором месте расположилась студия Warner Bros. с общими сборами в размере $4,3 млрд. Для Disney 2025 год стал самым успешным за последние шесть лет. Предыдущий рекорд по кассовым сборам был зафиксирован в 2019 году, когда фильмы компании собрали свыше $11 млрд.

В 2025 году Disney выпустила в широкий прокат 16 картин, две из которых собрали более $1 млрд — мультфильм «Зверополис 2» и ремейк «Лило и Стич». Кроме того, вышло три фильма студии Marvel, которые в совокупности собрали свыше $1,3 млрд: «Капитан Америка: Новый мир», «Громовержцы» и «Фантастическая четвёрка: Первые шаги». На успех компании продолжают влиять сборы фантастической ленты «Аватар 3: Пламя и пепел». В мировом прокате картина уже собрала более $450 млн.