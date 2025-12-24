Вышел трейлер фильма «Гуантанамера»

Трейлер и дату выхода фильма «Гуантанамера» обнародовала 24 декабря 2025 года кинокомпания «Централ Партнершип». «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в приключенческом экшне режиссера Сергея Мокрицкого исполнили Сергей Шакуров и Александра Тулинова, а также снялись Илья Шляга, Карлос Энрике Альмиранте, Калеб Касас, Эслинда Нуньес, Дарианис Паленсуела, Эдуардо Мартинес, Мириам Сокаррас. Производством занимались «Централ Партнершип» и кинокомпания «Мирфильм» при поддержке Фонда кино.

© Кадр из трейлера

По сюжету, экстремального молодого тревел-блогера Дашу (Тулинова) приглашают на Кубу для съемок репортажа о глубоководном погружении. Девушка не подозревает, что ее заманили на Остров свободы для поисков пропавшего много лет назад важнейшего документа, способного изменить ход истории. Незадолго до кубинской революции ее дед, будучи разведчиком-нелегалом, нашел этот документ, однако, безрассудно влюбившись, он не смог завершить задание. Сегодня 82-летнему разведчику в отставке (Шакуров) придется вернуться на Кубу, чтобы освободить удерживаемую в заложниках внучку, простить и попросить прощения за ошибки молодости.

Съемки картины проходили на Кубе и в России.

В российский прокат «Гуантанамера» выйдет 19 февраля 2026 года.