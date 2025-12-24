Когда покажут в России фильм «Аватар 3: Пламя и пепел»

18 декабря состоялась мировая премьера фильма «Аватар 3: Пламя и пепел» — продолжения культовой франшизы Джеймса Кэмерона. Из-за ухода студии Disney из России лента так и не вышла в кинотеатрах страны, однако ещё в конце ноября отечественные киносети выставили дату неофициальной премьеры — 25 декабря.

Но и в эту дату третий «Аватар» не доберётся до России. Сейчас ближайшие сеансы в некоторых региональных кинотеатрах стоят на субботу, 27 декабря, но таких вариантов совсем немного. В большинстве киносетей страны даты премьеры и вовсе нет из-за договорённостей с Ассоциацией владельцев кинотеатров, согласно которой фильм Джеймса Кэмерона начнут показывать в РФ с 15 января.

При этом сейчас в кинотеатрах показывают голливудские проекты — мультфильм «Зверополис 2» и хоррор «Пять ночей с Фредди 2» всё ещё можно найти в российском прокате. Однако уже с 1 января ситуация изменится, и весь ассортимент на две недели займут отечественные блокбастеры «Буратино», «Простоквашино» и «Чебурашка 2».