Чебурашку и его друзей ждут новые увлекательные приключения

Новый год в кинотеатрах ознаменуется выходом фильма «Чебурашка 2». Первую часть ленты, которая вышла в 2023 году, посмотрели более 22 миллионов зрителей.

Картина стала самой кассовой в российском прокате за всю его историю, сборы составили порядка семи миллиардов рублей. Интересно, удастся ли побить рекорд новой части?

По сюжету, Чебурашка растет и становится более своевольным, что не особо нравится Гене (Сергей Гармаш). К тому же их дом собираются сносить, что усугубляет атмосферу. И Чебурашка, случайно испортив праздник, чтобы избежать ссоры, вместе с друзьями Соней (Ева Смирнова) и Гришей (Илья Кондратенко) сбегает в горы. Там их ждут новые приключения и непредсказуемые встречи.

Сценарий второй части получился острее, смешнее и интереснее первой, — проанонсировал фильм режиссер-постановщик Дмитрий Дьяченко. — Чебурашка взрослеет и думает, что он может принимать решения самостоятельно. Соня пытается разобраться в отношениях с бабушкой, Гриша — со своими родителями. В новом «Чебурашке» мы сохраняем преемственность и продолжаем говорить о семье и тех сложностях, которые существуют в каждом доме. Нам нравится говорить об этом в смешной, яркой форме.

К своим ролям в проекте вернулась команда первой ленты. Так, голос и мимику всенародному любимцу Чебурашке вновь дала Ольга Кузьмина, а Гену сыграл Сергей Гармаш.

Работа с, так сказать, ненастоящим Чебурашкой, а с муляжом, дублером, иногда даже с пустым местом — это не самое трудное, — приоткрыл профессиональные секреты актер Сергей Гармаш. — Все артисты занимались на первом курсе театральных университетов таким важнейшим предметом, как память физических действий. Например, когда мы гладили брюки, а в руках не было ни утюга, ни брюк. И это вовсе не пантомима. Это часть профессии.

Появятся и новые персонажи. Среди них Охотник, которого сыграл Александр Лыков. Этот герой удивит зрителей сложным гримом и продуманными камуфляжными костюмами. Приключения же всем героям предстоит пережить в горах. Кроме знакомых локаций, съемки проходили в каньоне Псахо (Сочи) и горно-лесном массиве Красной Поляны. Отметим, что многие технически сложные моменты снимали на натуре.

В этот раз самым сложным оказались съемки в горах Сочи. У моей героини в этих сценах высокая подошва, из-за которой было трудно лазать по камням, — поделилась воспоминаниями от съемок актриса Ева Смирнова. — Еще в фильме будет сцена, которую мы снимали два дня: мы падаем в горную реку в гнезде из веток. Конечно, с небольшой высоты, но в кадре кажется, что с большой. Этот эпизод — не компьютерная графика, а реальная съемка.

Моменты, сложные для актеров, станут зрелищными для зрителей. Так, Елене Яковлевой, сыгравшей Римму, бабушку Сони, пришлось погружаться в шоколад. А Александра Лыкова забрасывали апельсинами. В фильме забавные моменты идут рука об руку с лиричными. Смело можно сказать, что найдется чему улыбнуться зрителям всех возрастов. Спешим в кино!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлиана Слащева, председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм»: