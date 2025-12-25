Николай Дроздов озвучил новые "Сказки Севера" с историями про животных

"Газпром нефть" при участии Николая Дроздова представила пятый выпуск аудиопроекта "Сказки Севера". Об этом сообщает пресс-служба программы социальных инвестиций "Родные города" компании. Ненецкие, эвенкийские и якутские сказки о животных уже доступны для бесплатного прослушивания в "Яндекс Музыке", во "ВКонтакте" и других сервисах. Директор программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть" Ярина Сугакова подчеркнула, что многие из этих историй раньше можно было найти только в редких изданиях региональных библиотек, а сегодня они звучат на популярных цифровых платформах. "Особенно символично, что новый выпуск озвучил Николай Дроздов — человек, посвятивший жизнь изучению природы и животных. Его голос помогает по-новому раскрыть мудрость северных сказок и заинтересовать ими детей и взрослых", — сказала она. В новом сборнике лисы, волки, олени, росомахи становятся носителями мудрости народов Севера. Их озвучили артисты Светлана Письмиченко и Михаил Черняк, а также телерадиоведущий Феликс Невелев. Атмосферу дополняют и другие звуки: треск костра, шум ветра, звон оленьих упряжек и народные напевы. "На территории России живет много народностей. Северные кочевники — одни из самых удивительных, ведь они живут в очень суровых условиях бескрайней тундры. Их многовековая мудрость, выраженная в сказках, может быть очень полезна детям. Поэтому я рад принять участие в выпуске "Сказок Севера", где главными героями являются животные. Ведь это та тема, которой я посвятил всю свою жизнь", — отметил Дроздов.