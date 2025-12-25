Боевик «Мажор в Дубае» вышел в российских онлайн-кинотеатрах

Боевик «Мажор в Дубае» сегодня вышел в российских онлайн-кинотеатрах. Картину уже можно посмотреть на «Кинопоиске», КИОН, и Wink.

Кинотеатральная премьера картины состоялась 30 октября. За это время он собрал в кинотеатрах РФ более 500 млн рублей. К роли Игоря Соколовского вернулся Павел Прилучный.

«Мажор в Дубае» вновь повествует о сыне олигарха Игоре, который в этот раз отправляется в Дубай, чтобы выручить друга Ваню. Тот, решив заработать на свадьбу, начинает заниматься криптовалютой и в итоге попадает в криминальную авантюру. Чтобы взять верх, мажору предстоит пройти через погони в дюнах и драки с финансовыми головорезами.