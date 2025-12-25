Завершен второй сезон сериала «Волшебный участок»

25 декабря состоялась премьера восьмого эпизода второго сезона сериала «Волшебный участок». Продолжение шоу с Николаем Наумовым подошло к концу — весь второй сезон уже доступен спустя полтора месяца трансляций.

«Волшебный участок» рассказывает историю бывшего полицейского, который устраивается на работу в участок, чтобы стать достойным опекуном для восьмилетней девочки. События второго сезона разворачиваются в Санкт-Петербурге, где главный герой должен раскрыть тайну гибели руководителя местного ОБСП.

К главным ролям вернулись Николай Наумов (Лёха Попов), Илья Соболев (Гном), Алексей Золотовицкий (Заяц) и другие актёры. Сценаристом и шоураннером вновь выступил Александр Носков.