Праздничный киномарафон: лучшие новогодние фильмы и сериалы для всей семьи

Елка, подарки, мандарины и, конечно же, любимое кино. MIR24.TV поговорил с экспертами о том, какие фильмы и сериалы посмотреть в выходные всей семьей, чтобы в Новом году создать особую атмосферу праздника.

Новогодние хиты: от «Иронии судьбы, или С легким паром! до гоголевской «Ночи перед Рождеством

На первом месте — легендарный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром! Продюсер кино и сериалов Николай Акопов говорит, что это абсолютная, неоспоримая новогодняя классика. По уровню народной любви у этой киноленты по-прежнему мало конкурентов. Многие зазубрили историю наизусть: сюжет, реплики и даже интонации. Но каждый раз снова «включаются и переживают за героев так, будто смотрят впервые.

Николай Акопов продюсер кино и сериалов «В фильме много мелких несостыковок, возникших на этапе сценария или съемок — так называемых «киноляпов. Их поиск может стать отдельным заданием для верных фанатов ленты. Хотите подсказки? Пожалуйста: две бутылки шампанского вместо одной, «лево-праворукая гитара, фотография Олега Басилашвили, меняющийся образ водителя такси и даже настоящая орфографическая ошибка в начальных титрах! На самом деле в фильме нестыковок сильно больше. Оговорюсь, эти «детали ничуть не мешают магии кино, а скорее наоборот — делают его живее и «человечнее, добавляя еще один повод возвращаться к фильму снова и снова. Ведь речь идет о живых характерах и завершенности, цельности сюжета, которые составляют суть любой истории. Так и в «Иронии судьбы… вывод, который напрашивается сам собой: «Любовь все преодолеет!

Вторую позицию твердо удерживает кинокомедия «Джентльмены удачи. Немного закулисной терминологии: логлайн — воспитатель детского сада берет шефство над матерыми уголовниками (гениально!). Любая сцена про этот конфликт подарит нам столкновение характеров и мотивов.

Как результат — один из самых популярных фильмов СССР и современной России. Киношники говорят: «зимний сеттинг привносит дополнительную остроту и повышает «градус комедии, вынуждая героев идти к своим целям в настоящий русский холод.

Николай Акопов отмечает: словно по иронии — один из самых народных и комедийных фильмов Александра Серого, режиссера с небольшой фильмографией, к сожалению, не так сильно известного среди широкой аудитории, и человека с очень непростой судьбой.

«Чародеи. Формально — музыкальная комедия и сказка, а по сути — притча, в упаковке «легкого жанра. Фильм по мотивам повести Стругацких «Понедельник начинается в субботу, и оттуда в нем ощущение иронии, абсурда и философии. Довольно редкий пример советского фэнтези, еще и преимущественно для взрослых. С одной стороны, наивный, но искренний фильм про чудо, которое возможно, если в него верить. Фильм для вечернего сказочного настроения.

«Карнавальная ночь. Фильм — вспышка, момент ожидания чего-то важного, нового, дарящего надежды. Здесь нет душераздирающих конфликтов — это легкая история. А кому-то даже персонажи во многом покажутся наивными, — продолжает разговор Николай Акопов. — Молодые герои готовят новогодний вечер с музыкой и шутками, и из этого рождается обыкновенное, «простое, но важное ощущение свободы, радости и любви. Мы, как зрители, ощущаем волшебство этих минут — ведь Новый год больше, чем громкий праздник в календаре. Легкость, музыка, юмор и ритм делают «Карнавальную ночь настоящим «включателем новогоднего настроения. А Новый год обязательно принесет что-то хорошее!

«Бедная Саша. Одна из первых новогодних семейных комедий в новейшей истории России. «Один дома по-русски. Добрый фильм, где праздник приходит тихо и без пафоса, привнося в жизнь «обычных людей то самое «новое чудо. Это история про одиночество, случайные встречи и маленькие чудеса, которые возможны даже в самое непростое время. Без громких эффектов, но с очень узнаваемыми чувствами: надеждой и желанием, чтобы рядом оказался кто-то свой, близкий, тот, кому можно поверить и быть счастливым вместе.

«Обыкновенное чудо — еще одна классика советского кино. Диалоги которой давно разобраны на цитаты. Фильм-сказка для взрослых.

«Это история о любви, выборе, ответственности за собственные чувства, рассказанная с юмором и очень тонкой иронией, понятной не всем. А чудо — это не волшебный трюк, а решение человека поверить и рискнуть. И, конечно, огромнейшее удовольствие наблюдать за плеядой гениальных актеров: Александр Абдулов, Ирина Купченко, Евгений Леонов, Андрей Миронов, Евгения Симонова, Олег Янковский и другие, — продолжает Николай Акопов.

«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: идеальный сериал (или как его называли в СССР многосерийный фильм) для долгих зимних вечеров. В нем есть все, что ассоциируется с уютным просмотром: камин, теплый свет ламп, неторопливый ритм повествования. Мир, в который нужно погружаться постепенно, не спеша, эпизод за эпизодом, словно перелистываешь рукопись сэра Артура Конан Дойля.

Сериал ценят не только за детективную интригу, но и за особую интеллигентную атмосферу, созданную советскими кинематографистами так, как ее не смогли бы создать и в самой Британии. Самый лучший Шерлок — это наш!

«Падал прошлогодний снег. Ни на что не похожая мультипликация от одной из важнейших фигур отечественной анимационной индустрии — Александра Татарского. Значимая составная часть произведения — ностальгическая музыкальная дорожка, написанная Григорием Гладковым. Знаю по своим детям: его музыку младшее поколение любит особенно. Практически каждое слово мультфильма пошло в народ: автор и главный герой (оба в озвучке Станислава Садальского) буквально разговаривают репризами. И хотя фильм полностью будет понятен скорее родителям, нежели их детям, совместный просмотр откроет много потенциальных тем для диалога между поколениями. Талант авторов позволил рассказать невероятно смешную философскую притчу всего за 20 минут экранного времени, — отметил в разговоре Николай Акопов.

«Ну, погоди! (8 выпуск). Классика в комментариях и описании не нуждается. При действительно талантливой школе анимации СССР, у нас не так много именно мульт-сериалов, которые бы были актуальны и интересны спустя десятилетия. И «Ну, погоди!, конечно же, один из немногих образцов.

Устройте марафон детям, а пересмотреть именно восьмой эпизод в новогодние каникулы будто само собой разумеющееся. Особое удовольствие, когда дети легко подхватывают быстро запоминающиеся слова в знаменитой сцене с «Новогодней песенкой (авторы Юрий Энтин, Геннадий Гладков) в исполнении Волка и Зайца.

«Завершает подборку «Ночь перед Рождеством. Сестры Брумберг пришли в анимацию из их детской любви к рисунку, и это ощущается в каждом кадре их анимационных лент. Словно единое целое — сестры органично дополняли друг друга как в жизни, так и в профессии (и, кстати, привнесли в индустрию множество новаторских решений). Авторы ленты бережно отнеслись к сюжетной части гоголевского первоисточника, но, конечно, использовали все доступные на тот момент визуальные средства для усиления образов этого атмосферного, волшебного произведения, наполненного многими смыслами и подтекстом. Мир Гоголя оживает в ярких красках и деталях, которые помогают рассказу. И по понятным причинам из-за особенностей сюжета особенно приятно возвращаться к просмотру этой анимационной ленты именно в зимнее время, — подчеркнул в интервью продюсер кино и сериалов Николай Акопов.

Ночь перед Новым годом и 1 января: погружение в атмосферу

Тамара Корытина продюсер по интеграциям «Моя работа — находить точки соприкосновения между историями на экране и зрителем в зале (или на диване). А зимние каникулы — самое магическое и требовательное «окно в году. Зритель не просто хочет «убить время — он хочет получить чувства. Укутаться в плед, зарядиться атмосферой, пережить эмоции, которых, возможно, не хватает в суете декабря. Сегодня я не как промоутер, а как такой же зритель и профессионал, который видит «кухню, хочу поделиться с вами логикой идеального новогоднего киномарафона. Я не просто собирала фильмы, а проектировала эмоциональные траектории на всю неделю праздников.

Важно создать волшебный «пузырь, оторваться от реальности. Критерий отбора: максимальная эстетика зимы, магия, чувство чуда. Здесь важен не столько сюжет, сколько визуальная и эмоциональная теплопроводность.

Что смотреть: «Один дома (вечная классика с идеальной рецептурой хаоса и уюта), «Гринч (как мультфильм, так и версия с Джимом Керри — эталонная история о thawing сердца), «Полярный экспресс (для полного погружения в детское ощущение чуда).

«Именно такие фильмы — золотой фонд для интеграций. Уютный свитер, чашка какао, гирлянды — каждый элемент здесь работает на создание того самого «feeling. Это кино-аналог запаха мандаринов и елки, — говорит Тамара Корытина.

2 января: большое семейное кино

В центре — объединение поколений за одним экраном. Это универсальная история, баланс юмора для детей и глубины для взрослых, позитивный финал. Аудитория расширяется от детей до бабушек, и это надо учитывать.

Что смотреть: «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф (зимняя сказка-эпопея, где зима — главный антагонист и фон), «Снежная пятерка (современная спортивная сказка с отличным зимним антуражем).

«В таких проектах мы ищем «точки входа для разговора с разными членами семьи. Игрушки, настольные игры, теплая домашняя еда — бренды здесь становятся частью семейной традиции, — уточняет Тамара Корытина.

3 января: интеллектуальная разрядка

В этот день надо дать мозгу работу, сменить эмоциональный регистр. Важен захватывающий сюжет, сильная режиссура и атмосфера, которая затягивает. После семейного размаха — время для персонального погружения. Что смотреть? Сериал «Темные начала (роскошная, холодная и умная альтернативная вселенная), фильм «Выживший (суровый гимн силе духа и практически документальная энциклопедия по выживанию в снегу).

«Это территория «премиального контента. Здесь интегрируются технологии, качественная экипировка, предметы, подчеркивающие статус и вкус героя. Зритель здесь не расслабляется, а вовлекается, — продолжает киноэксперт.

4 января: романтика и ностальгия

Согреваем сердце и вызываем светлую грусть. История отношений, красивый визуальный ряд, сильная актерская химия. Важен эффект сопричастности, чтобы зритель проживал историю вместе с героями.

Смотрим фильм «Предложение — идеальный зимний ромком с блестящим дуэтом Сандры Буллок и Райана Рейнольдса на фоне Аляски, «Дневник памяти — история любви, которая переживает времена года, но начинается и закаляется зимой.

Тамара Корытина говорит: эмоциональный резонанс — ключевое. Подарки, путешествия, уютные кафе — интеграции здесь работают на создание «идеальной картинки отношений, к которой можно стремиться.

5-6 января: грандиозный финал — эпическое путешествие

Оставляем послевкусие масштаба Нового года, завершаем марафон на высокой ноте.

«В центре — эпический размах, кульминационные битвы, победа духа. Фильмы-события, которые сами по себе — праздник. Советую пересмотреть «Властелин Колец (вся трилогия — идеальный выбор. Путешествие из уютной Хоббитании в ледяные пики Мглистых гор), «Игра Престолов (зимние серии и сама «Зима, которая, наконец, пришла — лучший бэкграунд для долгого погружения). Это вершина пирамиды. Здесь интегрируются большие истории, которые никого не оставят равнодушным, — резюмировала Тамара Корытина.

Киновыбор зумеров и альфа

Российский режиссер и сценарист Антон Малышев рассуждает: если рекомендовать что-то посмотреть на новогодних праздниках, то «Один дома — фаворит. Это один из тех фильмов, которые вроде бы смешные и легкие, а на самом деле очень полезные с точки зрения воспитания:

«Этот фильм про самостоятельность. И вообще, если честно, все мое воспитание держится на одной идее: я хочу научить своих детей обходиться без меня. Не потому что я куда-то исчезну, а потому что они вырастут, и мир к ним будет требовательнее, чем любой родитель. И вот «Один дома — это такая безопасная «тренировка. Там ребенок потихоньку пробует силы: что-то у него получается, что-то нет, он ошибается, пугается, делает выводы и идет дальше. Это очень честная модель взросления, только показанная мягко и с юмором. Поэтому я каждый раз, когда смотрю этот фильм, думаю: «Ну вот, именно так и надо — дать ребенку чуть-чуть свободы, и он сам удивится, на что способен.

Зумеры — «народ быстрый: если у фильма заставка длиннее видео-ролика, то они уже слегка нервничают. Поэтому под Новый год выбирают динамичную классику, где уют и ностальгия работают безотказно: тот же «Гарри Поттер. Фильм работает как праздничный плед: включил — и настроение, как говорил Гришковец, «улучшилось.

А вот поколение альфа — это отдельная вселенная, уточняет Антон Малышев. Им подавай яркие эмоции, мультяшность и возможность повторять реплики, танцы и мимику героев. В фаворитах у них — «Клаус, «Гринч, «Эльф и «Полярный экспресс. Они смотрят все это с такой искренней новогодней вовлеченностью, что, хотя бы на время, перестают задавать свой вечный вопрос: «А скоро Новый год? И когда Дед Мороз принесет подарки?