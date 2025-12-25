Звезды «Фоллаута» назвали свои любимые новогодние фильмы

Актёры из сериала «Фоллаут» рассказали о своих любимых новогодних фильмах. В опросе участвовали трио главных звёзд шоу и Маколей Калкин, звезда «Один дома» сыграл во втором сезоне эпизодическую роль.

Так, сам Калкин очень любит «Эту замечательную жизнь» 1946 года, хотя и пересматривает с детьми «Один дома». Аарон Мотен (Максимум) выбрал «Эльфа» с Уиллом Ферреллом, Уолтон Гоггинс (Купер) также назвал «Эту замечательную жизнь», а Элла Пернелл (Люси) обожает «Один дома 2».

Любимые новогодние фильмы звёзд «Фоллаута»

Элла Пернелл — «Один дома 2» (1992)

Аарон Мотен — «Эльф» (2003)

Уолтон Гоггинс — «Эта замечательная жизнь» (1946)

Маколей Калкин — «Эта замечательная жизнь» (1946)

Второй сезон сериала «Фоллаут» стартовал 17 декабря — для просмотра уже доступны два эпизода.