Звезды «Фоллаута» назвали свои любимые новогодние фильмы

Актёры из сериала «Фоллаут» рассказали о своих любимых новогодних фильмах. В опросе участвовали трио главных звёзд шоу и Маколей Калкин, звезда «Один дома» сыграл во втором сезоне эпизодическую роль.

Так, сам Калкин очень любит «Эту замечательную жизнь» 1946 года, хотя и пересматривает с детьми «Один дома». Аарон Мотен (Максимум) выбрал «Эльфа» с Уиллом Ферреллом, Уолтон Гоггинс (Купер) также назвал «Эту замечательную жизнь», а Элла Пернелл (Люси) обожает «Один дома 2».

  • Элла Пернелл — «Один дома 2» (1992)
  • Аарон Мотен — «Эльф» (2003)
  • Уолтон Гоггинс — «Эта замечательная жизнь» (1946)
  • Маколей Калкин — «Эта замечательная жизнь» (1946)

Второй сезон сериала «Фоллаут» стартовал 17 декабря — для просмотра уже доступны два эпизода.