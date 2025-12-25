Объявлено о начале работы над четвертым сезоном «Триггера»

«Кинопоиск» объявил о начале работы над четвёртым сезоном «Триггера». Новые серии снимет Дарья Мороз, режиссёр хитового сериала «Секс. До и после».

О чём конкретно расскажет продолжение «Триггера», пока неизвестно. В новом сезоне у Артёма Стрелецкого появится новый недоброжелатель, так называемый антагонист. Самому же герою предстоит преодолеть личный кризис.

К роли Артёма вернулся Максим Матвеев. Сценарий нового сезона «Триггера» написали Андрей Цибульский («Триггер. Фильм», «Триггер 3») и Анна Крейчман («Друг на продажу»). «Триггер» рассказывает историю психолога Артёма Стрелецкого, который практикует метод шоковой терапии на своих пациентах, однако способ на удивление оказывается эффективным.