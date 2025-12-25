Чем Голливуд собирается удивить мир в 2026 году

Впору подумать, что только наше кино переживает кризис идей и бесконечных повторений давно пройденного. Но нет, примерно те же проблемы у кино мирового. Там наступивший год точно так же готовит бездну ремейков и множество попыток удержать на плаву истощенные франшизы, позаимствовать сюжеты в популярных видеоиграх.

Так, грядет возвращение в Сайлент Хилл. Сюжет взят в серии игровых "ужастиков выживания", продаваемых десятками миллионов копий. Главный герой серии - Джеймс Сандерленд получает письмо от усопшей супруги, где она зовет его в тихий курортный городок Сайлент Хилл. Понятно, что героя ждут сюрпризы, постоянно ставящие его на грань выживания. За эту роль актер Люк Робертс был номинирован на премию BAFTA. Выход фильма в свет назначен на середину января.

Среди самых ожидаемых фильмов по видеоиграм - "Супер Марио: галактическое кино" - анимационное продолжение фильма "Братья Супер Марио в кино" 2023 года. Релиз запланирован на апрель. А в мае серию переделанных для кино видеоигр продолжит "Мортал комбат-2", сиквел фильма 2021 года. Обещают масштабные экшн-сцены.

Однако не молчат и легенды мировой режиссуры. Так, в июне ждут новинку от Стивена Спилберга - фантастический фильм "День разоблачения". Подробности, как всегда, до поры держатся в тайне, но известно, что в нем снимались Эмили Блант и самый востребованный актер года Джош О'Коннор, и что в сюжете фигурирует населенный агрессивной живностью НЛО.

В июле выйдет новая эпопея от Кристофера Нолана - "Одиссея", сверкающая россыпью звездных имен, беспрецедентным для Нолана бюджетом в 250 миллионов и обещающая войти в топ самых кассовых фильмов года. В роли Одиссея Мэтт Дэймон, его сына Телемаха - Том Холланд, снимались Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Роберт Паттисон, Шарлиз Терон, Зендая…Том Холланд в интервью уже обещал, что фильм будет непохож на все, что мы видели прежде. Снято в технологии IMAX на 70-мм пленке.

После оглушительного успеха своей "Барби" Грета Гервиг взялась за фантазийные повести Клайва Стэйплзома Льюиса "Хроники Нарнии". Первая часть новой франшизы "Племянник волшебника" должна выйти в ноябре. Как известно, эта повесть вошла только в пятую по счету книгу, но представляет собой предысторию появления Нарнии. А фильмы, судя по всему, будут выходить в хронологической последовательности - от возникновения мира Нарнии до его конца.

Репертуар мировых экранов изобилует старыми сюжетами, пересказанными на новый лад и получившим продолжение. В апреле вернется на экраны "Мумия" - уже в своей четвертой инсталляции. Подробностей тоже пока нет, но пишут, что к своим ролям вернутся Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс. Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант снова соберутся вместе, чтобы разыграть новую главу комедии "Дьявол носит Прада". А в июле новыми приключениями удивит всех "Человек-паук" из киновселенной Marvel. В главной роли Том Холланд.