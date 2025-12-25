Представлен новый трейлер сериала «Встать на ноги» с Гошей Куценко

Онлайн-кинотеатр Okko представил новый трейлер сериала «Встать на ноги». Драматическое шоу выйдет на стриминге 5 февраля 2026 года. В первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Сюжет сериала расскажет о бывшем заключённом по прозвищу Старый, который недавно вышел на свободу после 20 лет за решёткой. Он мечтает раздать все долги и отправиться на море. Но внезапно он узнаёт, что у него есть взрослая дочь Оля, которая прикована к инвалидной коляске. Вместе они пытаются наладить взаимоотношения и начать доверять друг другу.

Главные роли в шоу сыграли Гоша Куценко («Турецкий гамбит») и Мила Ершова («По щучьему велению»). Режиссёром выступил Павел Тимофеев — автор знаменитого сериала «Выжившие».