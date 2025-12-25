Обнародованы новые постеры боевика «Убежище» с Джейсоном Стэйтемом

Кинокомпания «Каро Премьер» представила два новых постера фильма «Убежище» с главными героями. Новый боевик с Джейсоном Стэйтемом выйдет в кинотеатрах России уже 5 февраля 2026 года.

«Убежище» расскажет историю отшельника и бывшего наёмного убийцы Мэйсона, который однажды спасает жизнь незнакомой девушки. Теперь герою необходимо положить конец организации, которая начинает вести на него охоту.

© Black Bear

© Black Bear

Вместе с Джейсоном Стэйтемом в фильме также снялись Билл Найи («Пираты Карибского моря»), Наоми Аки («Прости, детка»), Харриет Уолтер («Укрытие») и другие актёры. Режиссёром выступил Рик Роман Во («Гренландия 2: Миграция»).