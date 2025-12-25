Некукольная доброта: чего ждать от фильма «Чебурашка 2»

Новый фильм о Чебурашке, возможно, сделает для истории персонажа больше, чем работа советских мультипликаторов, не исключил на премьере картины Александр Лыков.

© Кадр из фильма «Чебурашка 2»

Актер Федор Добронравов на светской премьере фильма «Чебурашка 2» заметил, что в эту работу каждый вложил много любви, а Александр Лыков заявил, что новый фильм удачно расширяет историю, показанную в советском кукольном мультфильме. На событии побывал и специальный корреспондент НСН.

Новый фильм Дмитрия Дьяченко расскажет, как живется Чебурашке у Гены, который постоянно пытается его воспитывать. Помимо прочего в продолжении повзрослевший Чебурашка сбегает в горы вместе с внуком Гены Гришей и внучкой Риммы Шапокляк Соней. Взрослые объединяются, чтобы вернуть детей.

Первую часть представили 1 января 2023, картина собрала более 6,7 миллиарда рублей. В общении с журналистами Добронравов заметил, что был бы рад новому рекорду в прокате, поскольку во вторую часть вложено много любви.

«Здесь тоже много любви, много дружбы, много хороших эмоций и детских и взрослых. Хотелось бы, чтобы фильм собрал больше», - заявил он.

Гармаш заявил о завершении съемок третьей части «Чебурашки»

В свою очередь Полина Максимова, исполнившая в фильме роль дочери Гены, подчеркнула, что в «Чебурашке 2» много нравственного подтекста, который может заинтересовать не только детей.

«Все всегда все ругают, всегда говорят – раньше было лучше. Мы живем в прекрасное время, сами создаем новые сказки. Мы вкладываем в них максимально нравственный подтекст и контекст, ведем диалог и с маленькими и взрослыми зрителями. Мы очень честно работаем, чтобы люди поверили, что и в современном кино тоже есть что-то стоящее», - сказала она.

В продолжении к своим ролям также вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Илья Кондратенко, Ева Смирнова и не только. Однако не обошлось и без новых героев. Так в фильме появляется охотник, которого сыграл Александр Лыков. В беседе с журналистами он допустил, что фильмы о «Чебурашке» - хорошее дополнение к советскому мультфильму, которое удачно расширяет привычные сказочные образы.

«Мне кажется, "Чебурашка" - очень удачное дополнение к тому кукольному мультфильму, который многим детям не нравится на самом деле. Чебурашка нравился, а то, что он был кукольный – нет. В советское время в основном все, кого я знаю, предпочитали рисованные мультики. Когда кукольный мультфильм появлялся, говорили: "Кукольный опять"», - заметил он.

Лыков также допустил, что, хотя споры о том, кто же такой Чебурашка продолжаются, у этого персонажа точно есть родственники.

«Они с экватора, это очень большая и дружная семья», - уточнил актер.

В широкий российский прокат фильм «Чебурашка 2» выходит с 1 января 2026 года.

Ранее актриса Ева Смирнова сообщала, что в «Чебурашке 2» зритель увидит трансформацию главных героев истории и множество сложных каскадерских трюков, напоминает «Радиоточка НСН».