Стали известны все номинанты на российскую премию «Золотой Орел» — 2026

Национальная киноакадемия России объявила номинантов на премию «Золотой Орёл» — 2026. Всего российские проекты номинировали в 23 различных категориях: от сериалов на ТВ до полнометражных фильмов и анимации.

Вручение наград состоится уже 30 января 2026 года в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм» в Москве.

Лучший фильм

  • «Август»
  • «Батя 2: Дед»
  • «Кончится лето»
  • «Кракен»
  • «Пророк. История Александра Пушкина»

Лучший телевизионный сериал

  • «Атом»
  • «В парке Чаир»
  • «Минута тишины»

Лучший сериал онлайн-платформ

  • «Аутсорс»
  • «Дыши»
  • «Плевако»

Лучший неигровой фильм

  • «Киноязык эпохи: Борис Барнет»
  • «Путь»
  • «Филонов»

Лучший короткометражный фильм

  • «Кровикс»
  • «Немой»
  • «Самый лучший Новый год»

Лучший анимационный фильм

  • «Булгаковъ»
  • «Малыш Т-34»
  • «Отель «Онегин»

Лучший режиссёр

  • Никита Высоцкий, Илья Лебедев — «Август»
  • Илья Учитель — «Батя 2. Дед»
  • Феликс Умаров — «Пророк. История Александра Пушкина»

Лучший сценарий

  • Сергей Снежкин — «Август»
  • Антон Зайцев, Алексей Литвиненко, Павел Тихомиров — «Батя 2. Дед»
  • Василий Зоркий, Андрей Курганов — «Пророк. История Александра Пушкина»

Лучшая женская роль в кино

  • Юлия Пересильд — «Мужу привет»
  • Елена Лядова — «Первый на Олимпе»
  • Алёна Долголенко — «Пророк. История Александра Пушкина»

Лучшая женская роль на телевидении

  • Екатерина Климова — «Атом»
  • Любовь Константинова — «В парке Чаир»
  • Ольга Лерман — «Минута тишины»

Лучшая актриса онлайн-сериала

  • Мила Ершова — «Аутсорс»
  • Марина Александрова — «Дыши»
  • Ольга Лерман — «Плевако»

Лучшая мужская роль в кино

Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков — «Август»

Евгений Цыганов — «Батя 2: Дед»

Юра Борисов — «Пророк. История Александра Пушкина»

Лучшая мужская роль на телевидении

  • Алексей Гуськов — «Атом»
  • Фёдор Федотов — «В парке Чаир»
  • Евгений Цыганов — «Минута тишины»

Лучший актёр онлайн-сериала

  • Иван Янковский — «Аутсорс»
  • Сергей Безруков — «Плевако»
  • Сергей Гилёв — «Хирург»

Лучшая женская роль второго плана

  • Полина Агуреева — «Почтарь»
  • Аня Чиповская — «Пророк. История Александра Пушкина»
  • Елена Лядова — «Чистый лист»

Лучшая мужская роль второго плана

  • Даниил Воробьев — «Август»
  • Виктор Добронравов — «Кракен»
  • Сергей Гилёв — «Пророк. История Александра Пушкина»

Лучшая операторская работа

  • Максим Шинкоренко — «Август»
  • Сергей Мачильский — «Кракен»
  • Михаил Хасая — «Пророк. История Александра Пушкина»

Лучшая работа художника-постановщика

  • Владимир Гудилин, Сергей Агин, Юлия Макушина — «Август»
  • Юлия Чарандаева — «Кракен»
  • Алексей Падерин, Сергей Зайков — «Пророк. История Александра Пушкина»

Лучший художник по костюмам

  • Алексей Камышов — «Август»
  • Татьяна Мамедова — «Алиса в стране чудес»
  • Татьяна Патрахальцева — «Пророк. История Александра Пушкина»

Лучшая музыка к фильму

  • Дмитрий Емельянов — «Август»
  • Артём Васильев — «Кракен»
  • Райн Оттер — «Пророк. История Александра Пушкина»

Лучший монтаж фильма

  • Илья Лебедев — «Август»
  • Гелиос Чучка — «Кракен»
  • Мария Лихачева — «Пророк. История Александра Пушкина»

Лучшая работа звукорежиссёра

  • Студия «Атмосфера» — «Август»
  • Алексей Самоделко — «Кракен»
  • Алексей Самоделко — «Пророк. История Александра Пушкина»

Лучшие визуальные эффекты

  • Online VFX Studio — «Август»
  • Студия VVERH, Студия CGF — «Кракен»
  • Film Direction — «Пророк. История Александра Пушкина»