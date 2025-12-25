Стали известны все номинанты на российскую премию «Золотой Орел» — 2026

Национальная киноакадемия России объявила номинантов на премию «Золотой Орёл» — 2026. Всего российские проекты номинировали в 23 различных категориях: от сериалов на ТВ до полнометражных фильмов и анимации.

Вручение наград состоится уже 30 января 2026 года в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм» в Москве.

Лучший фильм

«Август»

«Батя 2: Дед»

«Кончится лето»

«Кракен»

«Пророк. История Александра Пушкина»

Лучший телевизионный сериал

«Атом»

«В парке Чаир»

«Минута тишины»

Лучший сериал онлайн-платформ

«Аутсорс»

«Дыши»

«Плевако»

Лучший неигровой фильм

«Киноязык эпохи: Борис Барнет»

«Путь»

«Филонов»

Лучший короткометражный фильм

«Кровикс»

«Немой»

«Самый лучший Новый год»

Лучший анимационный фильм

«Булгаковъ»

«Малыш Т-34»

«Отель «Онегин»

Лучший режиссёр

Никита Высоцкий, Илья Лебедев — «Август»

Илья Учитель — «Батя 2. Дед»

Феликс Умаров — «Пророк. История Александра Пушкина»

Лучший сценарий

Сергей Снежкин — «Август»

Антон Зайцев, Алексей Литвиненко, Павел Тихомиров — «Батя 2. Дед»

Василий Зоркий, Андрей Курганов — «Пророк. История Александра Пушкина»

Лучшая женская роль в кино

Юлия Пересильд — «Мужу привет»

Елена Лядова — «Первый на Олимпе»

Алёна Долголенко — «Пророк. История Александра Пушкина»

Лучшая женская роль на телевидении

Екатерина Климова — «Атом»

Любовь Константинова — «В парке Чаир»

Ольга Лерман — «Минута тишины»

Лучшая актриса онлайн-сериала

Мила Ершова — «Аутсорс»

Марина Александрова — «Дыши»

Ольга Лерман — «Плевако»

Лучшая мужская роль в кино

Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков — «Август»

Евгений Цыганов — «Батя 2: Дед»

Юра Борисов — «Пророк. История Александра Пушкина»

Лучшая мужская роль на телевидении

Алексей Гуськов — «Атом»

Фёдор Федотов — «В парке Чаир»

Евгений Цыганов — «Минута тишины»

Лучший актёр онлайн-сериала

Иван Янковский — «Аутсорс»

Сергей Безруков — «Плевако»

Сергей Гилёв — «Хирург»

Лучшая женская роль второго плана

Полина Агуреева — «Почтарь»

Аня Чиповская — «Пророк. История Александра Пушкина»

Елена Лядова — «Чистый лист»

Лучшая мужская роль второго плана

Даниил Воробьев — «Август»

Виктор Добронравов — «Кракен»

Сергей Гилёв — «Пророк. История Александра Пушкина»

Лучшая операторская работа

Максим Шинкоренко — «Август»

Сергей Мачильский — «Кракен»

Михаил Хасая — «Пророк. История Александра Пушкина»

Лучшая работа художника-постановщика

Владимир Гудилин, Сергей Агин, Юлия Макушина — «Август»

Юлия Чарандаева — «Кракен»

Алексей Падерин, Сергей Зайков — «Пророк. История Александра Пушкина»

Лучший художник по костюмам

Алексей Камышов — «Август»

Татьяна Мамедова — «Алиса в стране чудес»

Татьяна Патрахальцева — «Пророк. История Александра Пушкина»

Лучшая музыка к фильму

Дмитрий Емельянов — «Август»

Артём Васильев — «Кракен»

Райн Оттер — «Пророк. История Александра Пушкина»

Лучший монтаж фильма

Илья Лебедев — «Август»

Гелиос Чучка — «Кракен»

Мария Лихачева — «Пророк. История Александра Пушкина»

Лучшая работа звукорежиссёра

Студия «Атмосфера» — «Август»

Алексей Самоделко — «Кракен»

Алексей Самоделко — «Пророк. История Александра Пушкина»

Лучшие визуальные эффекты