Netflix опубликовал тизер второго сезона сериала «Ван-Пис. Большой куш»

Онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал первый тизер ко второму сезону экранизации аниме «One Piece. Большой куш». Как пишет интернет-издание Esports.ru, зрителям показали фрагменты будущих эпизодов, представили уже знакомых и новых персонажей, осветили основные сюжетные линии.

Новый сезон приведет Луффи и его команду в Логтаун для пополнения припасов перед рискованным путешествием по Гранд Лайн. Именно там Король пиратов Гол Д. Роджер, согласно легендам, спрятал свое несметное богатство. Однако героям будет не до поисков сокровищ: на Луффи начнет охоту офицер Морского Дозора по прозвищу «Белый охотник» Смоукер.

Производство второго сезона было завершено летом 2025 года, а его премьера на Netflix назначена на 10 марта 2026 года. Кроме того, во время празднования ONE PIECE Day в Токио компания объявила, что эпическое пиратское приключение получило досрочное продление на третий сезон.