Расписание выхода сериала «Карта желаний»
1 января стартует сериал «Карта желаний». Комедийное шоу расскажет о 30-летней Олесе, которая не может найти своё место в обществе и постоянно конфликтует со своим окружением. Однажды девушка подключается к психологическому марафону «Карта желаний» и придумывает для каждого страшную месть. Внезапно её желания начинают исполняться.
В первый сезон войдёт восемь серий — они будут выходить каждый день в онлайн-кинотеатре Okko. Премьера финального эпизода состоится 8 января.
- 1-я серия — 1 января;
- 2-я серия — 2 января;
- 3-я серия — 3 января;
- 4-я серия — 4 января;
- 5-я серия — 5 января;
- 6-я серия — 6 января;
- 7-я серия — 7 января;
- 8-я серия — 8 января.